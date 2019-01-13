''Найди авто'': оккупантов едко высмеяли из-за Крымского моста

В сети показали фото пустующего Керченского моста, незаконно построенного Россией в аннексированном Крыму.

Снимками поделилась в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. Примечательно то, что на нем отсутствует любое автомобильное движение.

"Керчь. Мост. Найди авто. Свежее. Ловушка-частокол. Кормушка Ротенбергов. Но мост? Нет, пожалуй", – подписала блогер.

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Twitter RoksolanaToday&Крым

Отреагировали едкими комментариями и пользователи. "Спасибо за фото. Пазл сошелся. Это не мост. Это забор", "Их там нет", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!