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''Найди авто'': оккупантов едко высмеяли из-за Крымского моста

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В сети показали фото пустующего Керченского моста, незаконно построенного Россией в аннексированном Крыму.

Снимками поделилась в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым. Примечательно то, что на нем отсутствует любое автомобильное движение.

"Керчь. Мост. Найди авто. Свежее. Ловушка-частокол. Кормушка Ротенбергов. Но мост? Нет, пожалуй", – подписала блогер.

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''Найди авто'': оккупантов едко высмеяли из-за Крымского моста

Twitter RoksolanaToday&Крым

''Найди авто'': оккупантов едко высмеяли из-за Крымского моста

Twitter RoksolanaToday&Крым

''Найди авто'': оккупантов едко высмеяли из-за Крымского моста

Twitter RoksolanaToday&Крым

''Найди авто'': оккупантов едко высмеяли из-за Крымского моста

Twitter RoksolanaToday&Крым

Отреагировали едкими комментариями и пользователи. "Спасибо за фото. Пазл сошелся. Это не мост. Это забор", "Их там нет", – написали в комментариях.

''Найди авто'': оккупантов едко высмеяли из-за Крымского моста

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму продолжаются оползни в районе Керченского моста, которые могут привести к его разрушению.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну высмеяли, это хорошо. Оно ведь недаром говорится: "Покажи дураку палец, он будет смеяться". Кстати, керчане, есть тут кто? Вам там поближе, поглядите, не стоит ли возле моста палатка? Там должна контуженная бабища Роксолана сидеть. Каждый день фотки моста постит.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Вот же сцуко, нас все таки подловли. Движение реально отсутствует и на этот раз Путена мощно приперли к стенке. Да что там к стенке, его феерично загнали в угол и как он теперь будет выпутываться из этой ситуации не ясно. Молодцы, соседи по глобусу, утерли нос кгававому террану. Представляю, в какой он сейчас панике. СУГС, ёпста
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Забава у нацистов))) Ау недошеные бандеры, мост нарисован мосфильмом)))
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