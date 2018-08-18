Надвигается шторм: Украину накроет непогода

В субботу, 18 августа, многие регионы Украины, а также Киев снова накроют сильные дожди, грозы и шквалы.

Кроме того, специалисты Укргидрометцентра предупреждают о сильных порывах ветра и о граде в некоторых местах, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

В частности, серьезного ухудшения стоит ожидать жителям западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областей: там местами пройдут грозы, град и шквалы 15-20 м/секунду. Что касается столицы Украины, то здесь погода аналогична, а порывы ветра будут достигать 15-18 м/секунду.

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, что на западе и севере Украины всю следующую неделю, с 20 по 26 августа, будут продолжаться грозы, а температура будет держаться на уровне 25-30 градусов. В свою очередь, на юге, востоке и в центре сохранится сухая и жаркая погода с максимальной температурой 32-37 градусов.