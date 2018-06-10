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Надвигается мощный циклон: стало известно о резком изменении погоды в Украине

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В понедельник, 11 июня, в Украину придут грозы с круглосуточными дождями.

Как сообщает Укргидрометцентр, мощный циклон принесет в западные регионы и Винницкую область серьезные осадки, однако температура воздуха там, как и по всей территории Украины, будет от 24 до 28 градусов тепла.

Во вторник, 12 июня, уровень тепла будет аналогичным, с незначительными колебаниями. Однако дожди накроют большинство областей Украины, помимо Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Крыма.

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При этом в среду, 13 июня, погода внезапно нормализируется. Небольшие осадки вероятны лишь в некоторых центральных областях Украины и на Закарпатье.

Однако уже 14 июня, в четверг, всю Украину вновь зальют дожди, а температура воздуха при этом составит от 24 до 29 градусов тепла.

Как писал OBOZREVATEL, синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на воскресенье, 10 июня.

Место
Украина
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