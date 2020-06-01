"Надо лыжи доставать!" Украинцы иронично отреагировали на погоду в первый день лета

Украинцы в сети бурно отреагировали на погоду в первый день лета, 1 июня, которая, как они отмечают, больше похожа на осеннюю.

Соответствующими снимками украинцы делятся в Facebook. На них видно, что лето ворвалось в страну пасмурной погодой. На западе Украины даже выпал снег. В других областях – дожди и низкая температура воздуха – +9..+15 градусов.

"Ну, здрасте, лето красное! Как раз иду забирать зимнее пальто из химчистки и отвозить машину на переобувку. Первое пригодится, со вторым пока подожду!", – пишут в сети.

Спасатель Иван Фицак опубликовал фото заснеженной самой высокой спасательной станции – горы Поп Иван. Там сегодня идет снег и температура в 0 градусов.

"В первый день календарного лета, думал будет хотя бы градус тепла. Но температура 0° и падает снег", – написал спасатель.

Василий Фицак / Facebook

Василий Фицак / Facebook

Василий Фицак / Facebook

В комментарии к его сообщению украинцы иронически заявляли, что "надо доставать лыжи".

"Лето пришло!", "Надо лыжи доставать", "Снегоступы на босу ногу", "Йо на лыжи и вперед", "Наконец зима, дождались", "День защиты лета!", – пишут в сети.

Василий Фицак / Facebook

Некоторые сравнили июнь с ноябрем, придумав месяцу новое название – "июбрь" и "дощервень".

Анна Молчанова / Facebook

"Кажется, природа уже сама запуталась, что сейчас за время года. У нас апрель на даче!", "Окружной админсуд Киева отменил лето. Постановлением Печерского суда обязали круглосуточно идти дождь", – пишут в сети.

Кара Кар / Facebook

Как писал OBOZREVATEL, синоптик Наталья Диденко ранее сообщала, что в Украине лето начнется с плохой погоды. В понедельник, 1 июня, будут лить дожди, а еще – будет довольно холодно.

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