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''Надо как в Германии!'' Ницой предложила жесткое решение по жителям Донбасса

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После деоккупации Луганской и Донецкой областей их жителям придется "заслужить статус граждан Украины".

С таким заявлением в интервью OBOZREVATELвыступила украинская писательница и борец за национальный язык Лариса Ницой, посоветовав "перенять опыт Германии" и провести для жителей оккупированных территорий "экзамен на знание истории, знания языка".

"Нужно перенять опыт той же Германии, у них также была разделена пополам страна, одна часть которой была советской, и их объединили. Во-первых, некоторое время на этой территории не должны проводиться выборы. Люди этой территории должны будут заново становиться гражданами Украины, для этого надо усовершенствовать законодательство о получении украинского гражданства. Обязательно надо ввести экзамен на знание истории, знания языка. Получение гражданства не должно быть автоматическим, ты должен его заслужить", - уверена Ницой.

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"Так у каждой страны. Каждая страна ставит определенные барьеры, определенные ступени, которые человек должен пройти, прежде чем получить гражданство. Это только у нас такого нет, это только мы какая-то уникальная страна, которая совсем ничем своим не дорожит. А другие страны очень дорожат, и нам просто нужно взять то, что давно введено и работает, и не считать это какой-то дискриминацией", - заявила писательница.

Лариса Ницой

Лариса Ницой

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ницой написала жесткий пост о студии "Квартал 95", раскритиковав отношение комиков к украинскому языку.

Персона
Лариса Ницой
Место
Украина
Объект
Новости Донбасса
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Галичанская блядина 100 процентов.
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Прокопчук Светлана
Прокопчук Светлана
Права на все 100 процентов!!!!
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