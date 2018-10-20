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Олена Воронянська
Олена Воронянська
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Надежда на освобождение становится все призрачней

16.2т

"Оголений нерв".

Так называется книга Светланы Талан, писательницы из Северодонецка. Сначала взяла в библиотеке вторую часть "Повернутися дощем", прочитала про судьбу одной семьи в Луганской области, волонтерство и предательство, плен, войну – интересно. Решила поискать начало. Наверно, зря. Пришла из библиотеки – не могла оторваться от хроники "русской весны", короткой оккупации Северодонецка, истории массового оболванивания огромных масс населения. Физически ощущала ужас, который испытывает человек, вдруг оказавшийся среди мутантов, с радостной готовностью сдающих свои города, не понимающих, чем для них самих это может обернуться. Многие из моих друзей, переживших кошмар потери, уехавших или живущих в оккупации, не могут читать и вспоминать такое. Поднимается давление, учащается сердцебиение. Я заметила, что в 2014-15-м им нужно было дать выговориться, выплакаться, рассказать о пережитом. Сейчас же лучше не вспоминать, особенно с теми, кому приходится возвращаться туда. Просто наслаждаться сегодняшним днем, радоваться встрече, любоваться природой – ведь в Зоне сейчас даже в лес ездить опасно.

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Как грабили поселок под ДАПом

Да и из дому там выходить не хочется – раздражает все. Надежда на освобождение становится все призрачней - лаптеногий спрут медленно и уверенно переваривает жертву. Усталость нарастает – с каждым разом поездки становятся все трудней. Я не знаю, как им удается выживать в этой агрессивной среде, оставаясь собой. И еще с тоской вижу, что четыре года потерь, трудностей, опасности еще больше закалили и сплотили суровый луганский лохторат, натренированный на легкую замену пропагандистских блоков, пробивающий очередное дно, даже не замечая этого. Они не сделали выводов, не ужаснулись тому, во что превратили их самих и наши города. Тогда со стеклянными глазами повторяли страшилки про Майдан, про чай с наркотиком, наколотые апельсинки, бедных беркутят, печеньки госдепа, джинна из бутылки – причем, убивало, что у всех, с кем пыталась говорить в 2014-м (тогда мне еще глупо казалось, что могу рассказать, переубедить, перебить телевизор с чужими страшилками своими личными впечатлениями – ведь я же живой знакомый человек, которому раньше доверяли) была мертво забита одна и та же последовательность.

Новости
ОРДЛО погрузилось во тьму

Хоть по телефону, хоть лично, когда приезжала в Луганск – ты стоишь перед человеком и говоришь ему, что только что приехала из Киева, нет - он не весь сгорел, и Правый сектор не марширует по улицам с автоматами. И никто не отрезает тебе "русский язык", натянув перед этим вышиванку. А в ответ тебе презрительно отвечают, что лучше знают и третий раз вываливают те же глупости в том же порядке. Читаю книгу – в ней то же самое, те же страсти-мордасти, один и тот же набор, что в Луганске, что в Северодонецке. Что по всей Украине, только процент воспринимающих разный.

Новости
Юные жрицы ОРДЛынской любви

Многие мои земляки, живущие за пределами Зоны, страшно раздражаются, когда начинается обсуждение, что делать с этой чумной территорией (которая, к тому же, все эти 4 года интенсивно заселяется чужаками и занимается выращиванием клонов рафинированных твердолобовых). Им кажется, что главное вернуть Луганск и вернуться домой, в свои квартиры, по которым они скучают, скитаясь по опостылевшим съемным, уже пятый год. Зашел, закрыл за собой дверь: "Чик-чик, я в домике".

Новости
Донецкие вымираты: все, что осталось от города. Фоторепортаж

А я вспоминаю, как дочь в 2004-м (когда заезжие донецкие избили битами немногочисленных "оранжевых" у памятника Шевченко, и на вопрос припоздавших митингарей, что случилось, почему снег в крови, бабульки-"божьи одуванчики" свирепо ответили: "Жалко, что не до смерти забили"), рассказывая об этом, устало сказала: "Вот что делать? Ведь кого бы ни выбрали президентом, но нам жить-то все равно среди этих нелюдей. Они же никуда не денутся". Они никуда не делись, их целенаправленно отупляли и укрепляли, их невозможно просеять сквозь сито. Даже если удастся вернуть Луганск в Украину, как мина замедленного действия, они будут тихо ждать своего часа, пока их активируют очередным пропагандонским посылом, – многочисленные репетиции показывают, что оружие совершенствуется. Только не надо рассказывать, что они бедные жертвы, "невиноватаяяонсампришел". Они питательный бульон, дружественная среда для всей дряни, поставляемой недоимперией. Убивающая кровавая трясина.

Чтобы не расслаблялись и здесь, вне Зоны, и не забывали, что все только начинается, с биллбордов зловеще улыбается вилкулятина: "Мы победим"; ищет "наших" с нескрываемой звездой Мураев (одну меня до сих пор типает от сочетания "наширебята"?); светит пробором и очками дорогущая вечно молодая бабЮля. В Европе, кстати, биллборды вдоль дорог и в таких количествах запрещены. Если и стоят, то далеко, в поле, и редко-редко. Не пора ли и в Украине очистить обочины?

А осень балует последними деньками. По-летнему теплое солнышко на расписной картине лесов и парков. И так хочется просто жить и наслаждаться каждым мигом.

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Автор
Олена ВоронянськаОлена Воронянська
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Олени Воронянской
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Комментарии
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Попова Ольга
Попова Ольга
ЗАБОР , РОВ С МИНАМИ И НИКАКИХ КП , ОНИ ДОЛЖНЫ ТАМ ВЫДОХНУТЬ ВСЕ , ЗАХЛЕБНУТСЯ В ЖЕЛЧИ И НЕНАВИСТИ , ЗАБОЛЕТЬ ВСЕМИ БОЛЯЧКАМИ И МОР НАПАСТЬ
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0
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Малахов Егор
Малахов Егор
1..... 1.Твою Россию У твоей России жидкие косички, У твоей России блёклые реснички. На кого, Россия, стала ты похожа Лишнехромосомная да с гибридной рожей. Ты для всех, Россия — вечная короста. На тебе, Россия - ихтамнет погосты. Ты везде, Россия, сунешь своё рыло. Для меня Россия — пьяные дебилы. Будет наказанье во сто крат дороже. Получи, Россия сапогом по роже. Двухголовой курице головы отрубят, И царька плешивого на болоте сгубят. От своей брехливости сама очумеешь. Выйти из болота просто не сумеешь. Знали старцы правду, что с тобою будет. Реки крови, голод Бог тебе присудит
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6
1
Малахов Егор
Малахов Егор
2....2.Старцы знали точно, доверяли Свету: Ведь в канаве сточной не бывать рассвету. Реки крови, голод, трупы у обочин... Будет день казаться потемнее ночи. Эй, Россия — дура, белые берёзы. Вместо хороводов будут кровь и слёзы. Будет лютый голод — хлеб давно истрачен, Реки обмелели ... Богу долг заплачен. До конца искупишь то, что натворила. Кровью захлебнешься той, что ты пролила. Опустели избы, города пылают... Что с Россией будет ?Старцы это знают! Гром в России грянет, будет мясорубка. Ты была Россией, стала душегубкой. И воронам в поле будет чем заняться, Ведь недаром флаг твой не хотел подняться. Ответить
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6
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Малахов Егор
Малахов Егор
Я уже говорил не раз и не боюсь повториться: Все, кто не захотел жить бок о бок с нечистью..с брезгливостью и сожалением покинули родные пенаты и уехали на материк. Вся остальная масса тел, которая преспокойно уживается с нечистью---- стала частью этой нечисти...она приняла игру и правила нечисти..она допустиланечисть в свою жизнь, воздействие нечисти на свою жизнь и мировоззрение. Эти тела приняли духовно эту нечисть ! Потому считаю: --- наших там не осталось ! Наши давно или чуть после покинули оккупированную территорию и они есть --- ПАТРИОТЫ ! Это есть настоящий вызов..принцип ---- Ни за что не соглашусь и не буду жить рядом с выродками...пить с ними одну воду , дышать одним воздухом и делить с ними хлеб ! Там...остались одни безхребетные приспособленцы, которые посчитали себя сильно хитрожопыми.... --- мол будет хорошо..прийму власть выродков..будет плохо... буду из себя строить терпилу - поцриота....шо готов подставить пукан оккупантам , токо ,,дайте пожить на родной земельке,,...Таких хитросраких мы уже наблюдали и наблюдаем. Мой хороший сотоварищ из даунецка...когда эта вся мишпуха только началась понял...что среди этих тварей остаться жить..тоже самое, что ежеминутно отравлять свою душу и совесть постоянными ,ядовитыми испарениями мерзости духовной...каждый день видеть эти плебейские рыла с подобострастными взглядами на оркоф с калашами и лебезящие гнилозубыми ртами --- как нам тута карашо! Данбас кармилец... даунецк рулит.... и т. п. маргиналовы выперды. Он не смог находиться даже на одной земле с моральными уродами !!!! Он бросил всё....всё! Квартиру...гараж....дачу под городом...И уехал подальше от дикой орды приспособленцев,перекрашенок и ничтожеств - предателей. Потому не нужно втирать что ТАМ остались наши..... --- ОНИ УЖЕ НЕ НАШИ...ОНИ И НЕБЫЛИ НАШИМИ !!!! ОНИ УЖЕ ИХНИЕ!!!! ОНИ УЖЕ ОСИМИЛИРОВАНЫ ОРКАМИ !!! ОНИ УЖЕ БОРГИ!!! А ЗНАЧИТ ОНИ ВРАГИ УКРАИНЫ !!!
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1
Попова Ольга
Попова Ольга
Малахов Егор, БУТЫЛКА ВОДКИ И ДВЕ КОНСЕРВЫ , " РОДИТЕЛИ" ПЬЮТ , А КИЗЯКИ ТРАХАЮТ ДОЧЬ !!!!! КОТОРОЙ 8 ЛЕТ ! И ЭТО НОРМА ,.,,,,,, ЭТО БЫДЛО ИЗ БЫДЛА , ЭТО ВСЕ В УТИЛИЗАЦИЮ !!!!!
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Малахов Егор
Малахов Егор
3....Все заводы станут, стройки прекратятся... С мусорника будешь падалью питаться. Подожди немного, скоро бомжем станешь. Вот твоя дорога — с пепла не восстанешь. Выбора не будет, только путь в могилу. Принимай, Россия, то, что заслужила! Врёшь ты всем, Россия, но тебе не верят, И перед тобою закрывают двери. У твоей России выпадут косички, У твоей России вылезут реснички, У твоей России в бельмах будут очи, За грехи свои ты пострадаешь очень.
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