Начальник Житомирской таможни погорел на растрате госсредств

Исполняющему обязанности руководителя Житомирской таможни ГФС Сергею Гринчуку, за результатами работы подразделения по линии борьбы с коррупцией в таможенных органах и контрабандой БКОЗ СБУ в регионе, объявили подозрение по делу о растрате более 730 тысяч гривен государственных средств

Об этом в блоге для OBOZREVATEL написал блогер Павел Верещагин с ссылкой на региональное подразделение Государственной пограничной службы Украины в Житомирской области.

По данным следствия, чиновник, зная об отсутствии авторского и технического надзора за выполнением строительных работ, подписал акты выполненных работ по реконструкции межгосударственного автомобильного пункта пропуска "Майдан Копищанский".

В дальнейшем компании "Фалькон Пауэр" были уплачены средства за выполненные работы, которые не соответствуют проектно-сметной документации и требованиям нормативно-правовых актов в области строительства.

Это привело материальный ущерб на сумму свыше 732 тысяч гривен.

В ходе досудебного расследования СБУ провела ряд строительно-технических и экономических экспертиз, которыми было подтверждено сумму убытков, понесенных государственным бюджетом в результате противоправного перечисления средств коммерсантам.

Кроме того, в ходе допросов было установлено, что Гринчук при подписании документов на перечисление средств владел информацией об отсутствии проведенных работ по реконструкции пункта пропуска и действовал умышленно в интересах учредителя коммерческой структуры.

Сейчас решается вопрос об избрании чиновнику меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранения от занимаемой должности.

Как сообщал OBOZREVATEL, на закарпатской таможне по информации подразделения БКОЗ СБУ задержали на контрабанде сигарет почетного консула Латвийской республики в Ужгороде Юрия Игнатко.

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