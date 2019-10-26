НАБУ подало новый иск против Гладковского: в ексчиновника возмущены

Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось в суд с требованием привлечь бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского к ответственности за неявки по вызову детективов 19 июля.

Об этом заявил адвокат Руслан Волынец, сообщили в пресс-службе корпорации "Богдан". По его мнению, новое дело против Гладковского является очередным свидетельством политически мотивированного преследования его.

"Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленные законом порядке и сроки о причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время", – отметил Волынец.

Олег Гладковський lb.ua

Адвокат отметил, что 19 июля факт невозможности прибытия к следователю "широко транслировался всеми средствами массовой информации во избежание каких-либо инсинуаций и манипуляций". А июльскую поездку за границу Гладковский запланировал еще в мае текущего года, а не за день до допроса.

Отмечается, что судебное заседание по соответствующему иску состоится в понедельник 28 октября в 9:30 в Высшем антикоррупционном суде Украины, однако НАБУ пока не сообщает об указанном обращении в суд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Высший антикоррупционный суд 19 октября избрал меру пресечения для Гладковского. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения 10 млн гривен залога.

21 октября вышел на свободу. За него внесли залог 10 млн грн.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся