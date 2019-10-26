НАБУ подало новый иск против Гладковского: в ексчиновника возмущены

Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось в суд с требованием привлечь бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского к ответственности за неявки по вызову детективов 19 июля.
Об этом заявил адвокат Руслан Волынец, сообщили в пресс-службе корпорации "Богдан". По его мнению, новое дело против Гладковского является очередным свидетельством политически мотивированного преследования его.
"Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленные законом порядке и сроки о причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время", – отметил Волынец.
Олег Гладковський
lb.ua
Адвокат отметил, что 19 июля факт невозможности прибытия к следователю "широко транслировался всеми средствами массовой информации во избежание каких-либо инсинуаций и манипуляций". А июльскую поездку за границу Гладковский запланировал еще в мае текущего года, а не за день до допроса.
Отмечается, что судебное заседание по соответствующему иску состоится в понедельник 28 октября в 9:30 в Высшем антикоррупционном суде Украины, однако НАБУ пока не сообщает об указанном обращении в суд.
Как сообщал OBOZREVATEL:
журналисты программы "Наши деньги" прошлой зимой обнародовали расследование, в котором указали, что топ-чиновники оборонной сферы Украины организовали незаконные поставки контрабандных деталей для военной техники с территории РФ. Среди других участников схемы были указаны Олег и Игорь Гладковские.
Гладковский-младший заявил, что подавать в суд на журналистов за обвинений. Олег Гладковский инициировал прекращение его полномочий на период расследования.
В июле 2019 Гладковский снова возглавил корпорацию "Богдан" (он был президентом учреждения с момента ее создания в 2005 году до назначения на госслужбу).
Олега Гладковского 17 октября задержали агенты НАБУ, в тот же день он объявил голодовку.
Корпорация "Богдан" в ответ на информацию об обстоятельствах задержания ее президента Олега Гладковского заявила, что ни о какой "попытке покинуть Украину" не может быть и речи.
8 октября детективы НАБУ сообщили Гладковскому о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины.
Высший антикоррупционный суд 19 октября избрал меру пресечения для Гладковского. Его отправили в СИЗО на два месяца с возможностью внесения 10 млн гривен залога.
21 октября вышел на свободу. За него внесли залог 10 млн грн.
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