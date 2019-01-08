На Земле начался ''коридор затмений'': что нужно и нельзя делать в эти дни

С 7 января в мире начался так называемый коридор затмений. Он продлится две недели и закончится 21 января, когда будет лунное затмение.
В ближайшие дни нужно придерживаться определенных правил поведения. Об этом в своем Instagram предупредила известный астролог Елена Молдованова.
"Можно планировать дружеские встречи, обмен информацией и новостями. Благоприятно для проведения конференций, тренингов и семинаров. Хорошо для коллективной работы, вступления в кружки, сообщества и клубы по интересам. Полезное время для интеллектуального штурма, генерирования новых идей, любого креатива, а также для работы в интернете, рекламы и объявлений в соцсетях", – порекомендовала она.
Коридор затмений
По ее словам, в эти дни важно уметь владеть собой и запастись терпением, если что-то не получается с первого раза
При этом астролог предупредила, что если не соблюдать правила, то каждая ссора рискует стать последней.
8-9 января, 4-5 лунные сутки, вторник-среда •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Ставим❤️чтобы и далее видеть мои посты в своей ленте! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ В эти дни продолжается транзит Луны по знаку ♒️Водолея. А значит будут продолжены тенденции понедельника, направленные на интеллектуальную работу, общение с друзьями и единомышленниками. Можно планировать дружеские встречи, обмен информацией и новостями. Благоприятно для проведения конференций, тренингов и семинаров. Хорошо для коллективной работы, вступления в кружки, сообщества и клубы по интересам. Полезное время для интеллектуального штурма, генерирования новых идей, любого креатива, а также для работы в интернете, рекламы и объявлений в соц. сетях. ⠀ В эти дни планета коммуникаций и речи, Меркурий в напряженном аспекте с богом войны, Марсом. В дни, когда они конфликтуют, немало проблем возникает из-за горячности, нервозности, грубости, резких высказываний и прямолинейности. Любое препятствие на пути может вызывать раздражение, злость и гнев. Легко самую безобидную коммуникацию превратить в конфликт. ☝🏻А мы помним, что сейчас находимся в "коридоре затмений" #зимний_коридор_затмений_2019_mol поэтому не соблюдать правила, то каждая ссора рискует стать последней. В дни напряденного аспекта Меркурий/Марс на работе создаётся нервозная обстановка, суета, перенапряжение. И, как правило, в эти дни действительно наваливается много дополнительных обязанностей, увеличивается объем работы. Не исключены проблемы с документами, техникой, транспортом. Важно уметь владеть собой и запастись терпением, если что-то не получается с первого раза. ⠀ Вечером в среду, 9 января , Луна уйдёт на пару часов в "холостую" зону. А именно с 18:53-21:42 (Киев) и с 19:53-22:42 (Москва). После этой зоны она переходит в мечтательные и сентиментальные ♓️Рыбы. Об этом уже в следующем прогнозе. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ❗️Для записи на индивидуальную консультацию по личному гороскопу #натальнаякарта_mold пишите в директ или в WhatsApp/Viber Вход через активную ссылку в шапке профиля☝🏻 ⠀ Продолжение➡️
Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 января 2019 года, в Рождественский сочельник, в 3:42 по киевскому времени произошло первое в этом году частичное солнечное затмение. Оно состоялось на 15 градусах Козерога.