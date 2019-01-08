На Земле начался ''коридор затмений'': что нужно и нельзя делать в эти дни

С 7 января в мире начался так называемый коридор затмений. Он продлится две недели и закончится 21 января, когда будет лунное затмение.

В ближайшие дни нужно придерживаться определенных правил поведения. Об этом в своем Instagram предупредила известный астролог Елена Молдованова.

"Можно планировать дружеские встречи, обмен информацией и новостями. Благоприятно для проведения конференций, тренингов и семинаров. Хорошо для коллективной работы, вступления в кружки, сообщества и клубы по интересам. Полезное время для интеллектуального штурма, генерирования новых идей, любого креатива, а также для работы в интернете, рекламы и объявлений в соцсетях", – порекомендовала она.

Коридор затмений

По ее словам, в эти дни важно уметь владеть собой и запастись терпением, если что-то не получается с первого раза

При этом астролог предупредила, что если не соблюдать правила, то каждая ссора рискует стать последней.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 6 января 2019 года, в Рождественский сочельник, в 3:42 по киевскому времени произошло первое в этом году частичное солнечное затмение. Оно состоялось на 15 градусах Козерога.