На защите просторов: в Украине отмечают День Воздушных Сил ВСУ

В воскресенье, 4 августа, профессиональный праздник отмечают все, кто соединил свою жизнь с Воздушными Силами ВСУ.

OBOZREVATEL собрал информацию об истории основания праздничного дня и об особенностях функционирования Воздушных Сил в условиях вооруженной агрессии РФ.

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История создания праздника

Воздушные Силы Украины были созданы вскоре после обретения страной независимости. После распада Советского Союза Украина унаследовала одну из крупнейших в Европе авиационных группировок с современными летательными аппаратами. Так, на ее базе 17 марта 1992 были основаны Воздушные Силы ВСУ. На момент создания Военно-Воздушных Сил на территории Украины дислоцировалось 669 воинских частей.

Воздушные Силы ВСУ играют важную роль в обороноспособности государства. Чтобы подчеркнуть их значимость 27 июня 2007 Указом Президента Украины был учрежден День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, который отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.

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Воздушные Силы в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины

В условиях агрессии РФ на Востоке Украины Воздушные Силы во взаимодействии с другими видами ВСУ обеспечивают сдерживание вооруженных нападений с воздуха, прикрытие важных объектов государства, группировок своих войск от ударов средств воздушного нападения и поражения войск и объектов противника.

Стоит отметить, что выполняя Минские договоренности, в проведении операции Объединенных сил боевая авиация в настоящее время не применяется. Но экипажи самолетов МиГ-29 и Су-27 ежесуточно несут боевое дежурство по противовоздушной обороне государства. Кроме того транспортная авиация выполняет ряд задач по перевозке личного состава и военного имущества.

В условиях вооруженного конфликта основная задача Воздушных Сил – это прежде всего обеспечение необходимого уровня боевой готовности авиации, зенитных ракетных, радиотехнических и специальных войск, подготовки летного состава к выполнению задач по назначению, независимо от времени и погодных условий.

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