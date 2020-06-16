На Запорожье ливень с градом превратил город в сплошную реку. Фото
Ливень в Токмаке
В городе Токмак Запорожской области 15 июня ливень и град превратили улицы в реки, так как канализации не справлялись с огромными потоками воды.
Соответствующие кадры опубликовали очевидцы на странице сообщества "Депрессивный Токмак" в Facebook. Люди жалуются на то, что местная власть не решила вопрос с ливневками, и из-за этого после дождя произошел коллапс.
Ливень в Токмаке
Город залило дождем и засыпало градом
Улицы превратились в реки
На кадрах видно, что под водой оказались огороды, подвалы жилых домов, а автомобили буквально плыли на дорогах. Кроме того, из-за подмыва на одной из улиц даже упали бетонные блоки, которые поддерживали земляную насыпь возле дороги.
Машины оказались в водной ловушке
Ливневки не справились с потоками воды
Вода затопила даже подъезды
"После ливня невозможно проехать. Многие автомобили позаливало водой", "Когда у меня спрашивают, есть ли в Токмаке река, я отвечаю: есть, но нужно подождать дождя. В реку превращается весь город. Сегодня увидел еще и водопады!", "Город не прошел проверку сильным дождем, все поплыло, затопило, в городе по плиточным дорогам неслись реки воды. Не верю, что мэрия и все те, кто причастен к проектированию и стройке дорог, не подумали о сливах и ливневках", – возмущаются местные жители.
Огороды людей также затопило
Из-за размывания упали бетонные блоки, сдерживавшие земляной вал
Ливень залил подвалы жилых домов
Потоп в Токмаке
Машины буквально тонули на улицах
Токмак залило после грозы
Реки на улицах Токмака
Разрушения из-за ливня
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июня столица Украины Киев также "ушла под воду" из-за сильного ливня. Улицы города превратились в реки, во дворе одного из домов на Подоле образовалось большое озеро, а на Выдубичах с моста лился водопад.