В Запорожской области у директора рынка, которого привлекли к административной ответственности за нарушение запрета на работу в условиях карантина, обнаружили коронавирус.

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Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции. Подтверждение диагноза мужчина получил 3 апреля, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Правоохранители уточнили, что 21 марта, во время карантина полицейские обнаружили на территории рынка два незакрытых киоска с продуктами питания. Торговля в киосках продолжалась, несмотря на запрет такой деятельности. Полицейские после этого провели разъяснительную беседу с директором рынка.

На Запорожье директор рынка нарушил карантин и заразился коронавирусом

"Во время беседы гражданин отрицал факт работы рынка и препятствовал фиксированию правонарушения. В результате на него составили административный протокол по ст. 44−3 (Нарушение правил относительно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Работа рынка было остановлена", – рассказали в полиции.

Полицейские, контактировавшие с больным, также сдали тесты на коронавирус – результат отрицательный. Кроме этого, правоохранители устанавливают круг лиц, с которыми контактировал человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав разрешил работу рынков в Украине при соблюдении условий карантина.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что если не будет никакой реакции на системные нарушения, рынки снова закроют.

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