На заметку каждому украинцу: как правильно носить маску и перчатки

Центр общественного здоровья Украины опубликовал инструкцию, которой объяснил, как правильно носить медицинскую маску, чтобы обеспечить ее максимальную эффективность.

Все необходимые указания размещены на Facebook-странице ведомства. При этом отмечается, что маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей, а также она предупреждает лишние прикосновения руками к лицу. Благодаря ей риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается.

Так, для того, чтобы правильно надеть маску:

В Украине дали советы, как правильно носить маску и перчатки НАШ

Закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, обожмите носовую пластину;

Маску следует менять, как только она стала влажной.

Маску следует менять каждые четыре часа.

Касаемо запретов, ни в коем случае нельзя:

трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком

использовать маску повторно;

использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Снимать маску тоже надо правильно: не прикасайтесь к ее внешней поверхности – снимите маску с резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро, отметили в Центре.

Правила есть также и для перчаток. В частности, применять их надо в случаях:

когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;

когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем;

при работе с потенциально загрязненным оборудованием и поверхностями, используют при уходе за больными.

Для того, чтобы снять перчатку, "зацепите ее на уровне ладони другой рукой в перчатке и осторожно снимите; держите снятую перчатку другой рукой в перчатке; просуньте пальцы руки без перчатки на запястье под перчатку, оставшуюся надетой, и снимите ее, завернув над первой перчаткой", – рекомендуют в Центре здоровья.

Отмечается, что использовать их можно только раз, а надевать – последними из всех средств индивидуальной защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский академик поставил точку в вопросе о масках во время пандемии. Он рассказал, какие они должны быть и кому они необходимы, а также какая их роль в защите от коронавируса.

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