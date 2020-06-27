На Закарпатье "затопило" Синевир: впечатляющие фото
"Затопленный" Синевирское озеро (фото: Facebook НПП Синевир).
Туристическая жемчужина Закарпатья Синевирское озеро в результате длительных сильных ливней переполнилось водой.
Как видно на снимках, опубликованных в Facebook Национального природного парка Синевир, и на видео Ивана Галатибы водоем действительно существенно увеличился.
Вследствие повышения уровня воды, затопленными оказались островок посреди озера и деревянный помост с берега, где обычно гуляют туристы.
"Затопленное" Синевирское озеро (Фото: Facebook НПП Синевир)
Аналогичную картину с переполненной водоемом и затопленными прилегающими территориями можно наблюдать и на видео.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее было опубликовано фоторепортаж с эпицентра наводнения на Прикарпатье. На снимках видно гору балок и камней, которая была домом одного из жителей.