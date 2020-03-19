На Закарпатье священник окропляет улицы святой водой от коронавируса. Видео

В селе Поляна Закарпатской области местный священник окропляет улицы святой водой, чтобы уничтожить коронавирус.

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Видео обряда опубликовало Mukachevo.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

Коронавирус "уничтожают" святой водой

В ролике видно, как священник ездит стоя в кузове грузовика УАЗ и брызгает по сторонам святой водой под звон колокола.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 19 марта в Украине зафиксировано 18 случаев инфицирования коронавируса COVID-19, два из них – летальных: в Черновицкой и Житомирской областях.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вскоре в нашей стране будет необходимый запас тестов для проведения диагностики коронавируса у миллиона людей.

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