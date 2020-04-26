На Закарпатье разбушевался ураган: ветер сорвал крыши, в горах выпал снег. Фото и видео

В субботу, 25 апреля, по Закарпатской области прошелся ураган, который оставил без света 11 населенных пунктов.
Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши с домов. Местами буря сопровождалась дождем (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Последствия урагана на Закарпатье
Для ликвидации последствий падения деревьев и веток были привлечены спасатели.
Информация о пострадавших в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям не поступала.
В то же время на Драгобрате, где находится известный горнолыжный курорт, выпал апрельский снег.
МВД
МВД
МВД
МВД
ГСЧС
Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области 19 апреля зафиксировали сразу два землетрясения – их источники находились в районе Ужгорода.
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