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26 апреля • обновлено в 10:03
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На Закарпатье разбушевался ураган: ветер сорвал крыши, в горах выпал снег. Фото и видео

1.7т
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В субботу, 25 апреля, по Закарпатской области прошелся ураган, который оставил без света 11 населенных пунктов.

Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши с домов. Местами буря сопровождалась дождем (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Последствия урагана на Закарпатье

Последствия урагана на Закарпатье

Для ликвидации последствий падения деревьев и веток были привлечены спасатели.

Информация о пострадавших в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям не поступала.

В то же время на Драгобрате, где находится известный горнолыжный курорт, выпал апрельский снег.

На Закарпатье разбушевался ураган: ветер сорвал крыши, в горах выпал снег

МВД

На Закарпатье разбушевался ураган: ветер сорвал крыши, в горах выпал снег

МВД

На Закарпатье разбушевался ураган: ветер сорвал крыши, в горах выпал снег

МВД

На Закарпатье разбушевался ураган: ветер сорвал крыши, в горах выпал снег

МВД

На Закарпатье разбушевался ураган: ветер сорвал крыши, в горах выпал снег

ГСЧС

Как сообщал OBOZREVATEL, в Закарпатской области 19 апреля зафиксировали сразу два землетрясения – их источники находились в районе Ужгорода.

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Тема
Погода в Карпатах
Место
Украина
Тег
погода
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