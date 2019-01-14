На Винниччине МП сорвала сборы за переход в ПЦУ: что произошло

Священники Московского патриархата помешали жителям села Лукашовка Винницкой области провести собрание общины.

На вече люди должны были решить, к какому из приходов присоединится их церковь, передает ТСН.

Однако сторонники русской церкви привезли "заезжих" прихожан, которые ссорой сорвали голосование.

Накануне жители села выразили недоверие местному батюшке Федору за его нежелание присоединяться к поместной церкви и заблокировали двери храма.

В доме культуры присутствовали сторонники двух церквей. Некоторые не скрывали, что приехали из других сел. "Я хожу 12 лет в церковь и хочу ходить в нее, хоть у меня в Петрике есть раскольническая церковь, я туда не хожу", — рассказала прихожанка Надежда Малиновская.

Настоятель церкви от Московского патриархата выступил против счетной комиссии и предложил голосовать руками.

"Вы видели, сколько людей подняли руку, чтобы наша церковь под председательством Онуфрия существовала в нашем селе?" — спросил отец Федор после голосования.

На этом собрание закрыли. Настоятель объявил, что община остается в Московском патриархате.

"Здесь большинство людей было, которые не проживают в Лукашовке, которые приехали, мы впервые их видим. Собрание я считаю нелегитимным", — отметила местная жительница Снежана Медовая.

В итоге жители Лукашовки, которые остались после собрания, уже под протокол проголосовали за присоединение к украинской поместной церкви.

"До этого собрания не было, создали балаган, чтобы сорвать собрание. Все решения передадутся в областную администрацию в отдел по делам религий", - рассказал секретарь Винницкой епархии Православной церкви Украины Владислав Демченко.

Обе стороны уже заявили, что просто так церковь и имущество в ней отдавать не собираются, поэтому сразу в двух приходах начали готовиться к судебным процессам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в селах Красноволя Маневицкого района Волынской области и Ворсовка Малинского района Житомирской области прихожане заблокировали вход в храмы священникам УПЦ МП.

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