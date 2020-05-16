На Винниччине пьяная женщина сбила мать с малолетними детьми, снесла даже забор. Фото

В городе Козятин Винницкой области водитель Opel Vectra в состоянии алкогольного опьянения наехал на велосипедистку и двух ее малолетних детей.

Инцидент случился 15 апреля около 19:00, сообщили в пресс-службе Главного управлении Национальной полиции Винницкой области. По факту аварии начато уголовное производство.

"Водитель автомобиля Opel Vectra, 21-летняя местная жительница, двигаясь по улице Матросова, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и допустила наезд на 33-летнюю женщину, которая вела в руках велосипед. На велосипеде находились двое малолетних детей 5- лет и 7 лет", – сказано в сообщении.

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В результате наезда велосипедистка и ее дети получили телесные повреждения, их госпитализировали в местную больницу.

"Сейчас полицией выясняются все обстоятельства и причины ДТП. В крови женщины, находившейся за рулем иномарки, обнаружен алкоголь. Транспортное средство помещено на штрафплощадку", – добавили в Нацполиции.

Следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет с лишением права управлять транспортными средствами на такой же срок. Проводится расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 13 мая состоялись два ДТП с пострадавшими: велосипедисткой и человеком, который пересекал дорогу на пешеходном переходе.

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