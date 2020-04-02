Коронавирус в Крыму "засекретили": в Меджлисе забили тревогу из-за лжи оккупантов

Карантин, который введен в аннексированном Крыму в связи с пандемией коронавируса COVID-19 с 1 апреля, "очень похож на то, что ввели власти Москвы".

"Около 1200 лиц находятся в стационаре с диагнозом пневмония. Многие жители Крыма опасаются, что эти люди заражены коронавирусом", – рассказал в эфире ObozTV заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

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По его словам, на въезде в Севастополь выставлены блокпосты. На них "проверяют тех, кто едет на автомобилях, зачем едут, куда едут, заполняют какие-то там анкеты, где сообщают, с какой целью, где будут проживать и что делать".

Передвижение по городу разрешено только в случае "экстренной ситуации", а также в случае, "если человек едет к месту работы, если не может остановить свою трудовую деятельность. Разрешается выезжать к ближайшему магазину, выгуливать домашних животных в радиусе 100 метров от дома", – пояснил Джелялов.

Закрыты все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Ограничено движение междугороднего и пригородного транспорта – рейсы осуществляются только утром и вечером.

По официальной информации, которую озвучил Джелялов, "первый зараженный выздоровел, около 3,5 тысяч лиц находятся под наблюдением в режиме так называемой самоизоляции, среди них около 100 человек в стационаре". В отношении нарушителей режима самоизоляции применяются штрафные санкции.

В то же время Джелялов заявил, что "меры безопасности власти начали вводить очень поздно", и зараженных людей "может быть намного больше".

На въезде в Севастополь появились блокпосты

Как писал OBOZREVATEL, построенный оккупантами Крымский мост, соединяющий аннексированный украинский полуостров с территорией России, перекроют в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

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