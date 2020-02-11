На Украину свалилась снежная буря: синоптики объявили штормовое предупреждение

В Украине во вторник, 11 февраля, прогнозируется настоящая буря. Так, в большинстве областей ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Как сообщает пресс-служба ГоСЧС со ссылкой на синоптиков, в Карпатах пойдет сильный снег и ветер усилится до 20-25 м/с, а также будет наблюдаться метель. "Такие погодные явления опасны тем, что в этот период каждое дерево, рекламный щит или столб несут угрозу", – предупредили спасатели.

Буря в Украине Иллюстрация

При этом на остальной территории местами возможен лишь мокрый снег и дождь, на дорогах – гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 4-9° мороза; днем 0-5° тепла, в Одесской и Николаевской местами 7-10°.

В Киеве – мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура днем 3-5°.

"В связи с объявлением штормового предупреждения, ГоСЧС настойчиво советует соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице! Следите за передвижением своих детей, объясняйте им, что нельзя находиться возле деревьев, столбов, билбордов и малых архитектурных форм (металлических МАФов) в случае сильных порывов ветра!" – резюмировали спасатели.

Как сообщал OBOZREVATEL, по Европе пронесся мощный ураган, в результате которого по состоянию на понедельник, 10 февраля, погибли по меньшей мере шесть человек.

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