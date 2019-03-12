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На Украину надвигается новая буря: названы регионы в зоне опасности

2.4тЧитать материал на украинском

На Украину во вторник, 12 марта, обрушится новая буря, поэтому спасатели рекомендуют быть крайне осторожными.

"По данным Укргидрометцентра, 12 марта днем в Крыму, Херсонской, Запорожской и Донецкой областях – значительные осадки в виде снега и дождя (I уровень опасности, желтый)", – предупредила пресс-служба ГоСЧС.

Мощный ветер немного утихнет днем. Несмотря на это, спасатели предупреждают о порывах до 15-20 метров в секунду на севере Левобережья.

Непогода в Украине

Непогода в Украине

"Сегодня"

На Украину надвигается новая буря: названы регионы в зоне опасности

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 11 марта, Украину накрыла бушующая непогода. Скорость ветра достигала 15-20 м/с, а в Карпатах и Прикарпатье до 29-34 м/с. Ураганный ветер обрывал ветки, а местами и полностью вырывал деревья. Также пострадали крыши зданий, остановки транспорта, дорожные знаки, билборды и прочее.

Буря забрала жизни трех украинцев, в том числе 11-летней девочки.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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