На Украину надвигается мощный циклон: появился уточненный прогноз

В среду, 12 декабря, Украину накроет циклон с юга, который определит некомфортную погоду в большинстве областей.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, ожидается снег, мокрый снег, на юге и востоке преимущественно с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели и гололедица.

Температура воздуха в среднем составит около нуля, на западе ночью -1...-4 градуса.

В Киеве завтра снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели и гололедица, температура воздуха ожидается около нуля.

Как говорится на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook, 12 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатской ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-13 декабря в Украине выпадет до 20 см снега. По прогнозам синоптиков, в декабре средняя месячная температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

На Новый год в Украине ожидается легкий мороз и густой снег. С 28 по 31 декабря температура упадет до 4-6 градусов ниже нуля.