МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Общество

На Украину надвигается мощный циклон: появился уточненный прогноз

1.8тЧитать материал на украинском

В среду, 12 декабря, Украину накроет циклон с юга, который определит некомфортную погоду в большинстве областей.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, ожидается снег, мокрый снег, на юге и востоке преимущественно с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, метели и гололедица.

Температура воздуха в среднем составит около нуля, на западе ночью -1...-4 градуса.

На Украину надвигается мощный циклон: появился уточненный прогноз
На Украину надвигается мощный циклон: появился уточненный прогноз
Новости
Самая теплая зима за 30 лет: появился неожиданный прогноз погоды в Украине

В Киеве завтра снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели и гололедица, температура воздуха ожидается около нуля.

На Украину надвигается мощный циклон: появился уточненный прогноз

Как говорится на странице "Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах" в Facebook, 12 декабря в высокогорье Ивано-Франковской области и в восточной части Закарпатской ожидается низкая снеголавинная опасность (1 уровень).

На Украину надвигается мощный циклон: появился уточненный прогноз

Как сообщал OBOZREVATEL, 12-13 декабря в Украине выпадет до 20 см снега. По прогнозам синоптиков, в декабре средняя месячная температура будет на 1-1,5 градуса выше средних многолетних значений.

На Новый год в Украине ожидается легкий мороз и густой снег. С 28 по 31 декабря температура упадет до 4-6 градусов ниже нуля.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
2
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги