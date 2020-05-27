На Украину надвигается "бешеный" циклон: синоптики показали карты

В Украину в четверг, 28 мая, с юга переместится неистовый циклон, который обусловит значительные ливни почти по всей территории.

К тому же осадки будут сопровождаться грозами и порывистым, до сильного, северо-восточным ветром. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, аналогичный прогноз дают и в "Метеоцентре".

По данным метеорологов, только днем восточная часть страны, Приазовье и Крым, вероятно, удержатся от серьезных дождей – там местами пройдут небольшие осадки или вообще будет без них.

Погода в Украине 28 мая

А вот температура воздуха немного повысится. Так, днем 28 мая по стране предполагается +15...+20 градусов, а на востоке прогреет до +20...+25.

"Однако дождь и сильный ветер немного нивелируют эти атмосферные теплые достижения", – пишет Диденко.

По ее словам, Киев в четверг тоже в полной мере "почувствует вкус" циклона – в столице пройдут дожди, ожидается сильный ветер, возможны грозы. Столбики термометров ночью покажут +10...+12 градусов, днем поднимутся до +16...+18.

На Украину надвигается циклон Facebook/Наталья Диденко

По данным же синоптиков "Метеопоста", циклон по Украине пройдется в течение 28-30 мая. Его центр будет двигаться со стороны Азовского моря в направлении Беларуси.

"Согласно расчетам, он принесет много дождя. Осадки будут идти по всей стране, но будут регионы, где их выпадет немного", – отмечается в сообщении.

На Украину надвигается циклон Facebook/Метеопост

В частности, это Закарпатье, крайние запад и восток, Крым. На остальной же территории стоит ожидать сильных осадков. В Киевской, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской областях суммарное суточное количество осадков может достичь 35 мм. Также вероятные грозы, ожидается усиление ветра до 15-17 м/с. В то же время температурный режим в течение указанного периода останется почти без существенных изменений.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам климатологов, лето 2020 года обещает быть капризным – ожидаются ливни, град, шквалы и засуха. Погода будет очень нестабильной – от жары к холоду и наоборот.

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