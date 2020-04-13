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13 апреля • обновлено в 08:01
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На Украину движется масштабный циклон: синоптики дали прогноз на начало недели

10.9т
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В Украину с понедельника, 13 апреля, придет холодный атмосферный фронт, который обусловлен циклоном над Балтийским морем.

В некоторых регионах он обусловит не только похолодание, но и дожди, а также даже снег. Такой прогноз на начало недели опубликовали на странице Метеопост в Facebook.

По данным синоптиков, сначала значительное понижение температуры воздуха почувствуют жители западных областей. При этом далее, 13-14 апреля фронт будет двигаться на восток и в результате холодный северный воздух постепенно зайдет на всю территорию страны.

На Украине движется масштабный циклон

На Украине движется масштабный циклон

"Этот длинный фронт на карте визуализируется полосой осадков, которая растягивается примерно от Финляндии до Швейцарии", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, на западе в понедельник-вторник ожидается 0... +7 градусов, дождь и, возможно, снег.

На севере столбики термометров будут показывать 0... +8, возможен снег с дождем. Такие же осадки ожидаются и на востоке, температура воздуха там составит 0... +6 градусов.

Холодный атмосферный фронт надвигается на Украину

Холодный атмосферный фронт надвигается на Украину

Facebook/Метеопост

В центральных регионах будет 0... +8 градусов и небольшие осадки, а на юге теплее – до +5... +11 градусов и небольшой дождь.

На западе, севере и юге порывы ветра будут достигать 15-ти, на востоке и в центре – 16-17 м/с. При этом везде, кроме юга, 13-16 апреля возможны ночные заморозки.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, аномально теплая зима в Украине привела к частым зсувам воздушных потоков, которые теперь влияют на весеннюю погоду.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Прогноз погоды
Теги
синоптик погода
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