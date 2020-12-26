На трассе Одесса – Киев микроавтобус разворотило после ДТП с фурой. Видео

В субботу, 26 декабря, на трассе Одесса – Киев произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса Ford Transit и фуры.

Как сообщают одесские Telegram-каналы, Ford с регистрацией в Николаевской области, предположительно, из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался на большой скорости в заднюю часть фуры (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В результате машине буквально оторвало левую часть.

По предварительным данным, погибли два человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Киев – Знаменка произошла смертельная авария: столкнулись автомобили Lada и Renault. В результате погиб 46-летний водитель Lada с Кировоградщины и его 14-летний сын. Медики еще пытались спасти подростка, но травмы оказались слишком серьезными.

Подробнее об этой трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.