На Тернопольщине вывезли на свалку останки десятков людей: жуткие фото

В городе Чертков под Тернополем во время строительства мемориала воинам Украинской Галицкой армии на свалку вывезли человеческие останки из 14 могил.

Об этом сообщает общественная организация "Альтернатива – Чортків" в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что строители знали о том, что работы ведутся в месте захоронения, однако не остановились, увидев надгробия.

Новости В Запорожской области вандал надругался над могилами

Facebook "Альтернатива – Чортків"

"Были небезосновательны подозрения, что именно в этом месте находится военное кладбище, где похоронены украинские стрельцы, погибшие в 1919-1920-х годах. Об этом постоянно говорил местный краевед и исследователь Андрей Базалинський, об этом неоднократно говорил репрессированный политзаключенный Владимир Мармус. О том, что нужно провести исследования перед началом строительных работ, неоднократно подчеркивала и ОО "Альтернатива – Чортків", – рассказали общественные активисты.

По факту надругательства над могилами полиция Тернопольской области открыла уголовное производство.

Facebook "Альтернатива – Чортків"

Facebook "Альтернатива – Чортків"

Facebook "Альтернатива – Чортків"

Facebook "Альтернатива – Чортків"

Facebook "Альтернатива – Чортків"

Facebook "Альтернатива – Чортків"

Facebook "Альтернатива – Чортків"

Как пишет Чертков.онлайн, полицейские установили, что фирма-подрядчик, которая осуществляла земляные работы, ориентировалась на вывод, согласно которому захоронений на месте котлована быть не должно было. Кто делал такой вывод и на каких основаниях, правоохранителям неизвестно.

"Вырытую землю вместе с человеческими останками строители, как утверждают, вывезли на мусор. Сейчас полицейские устанавливают это место, чтобы была возможность осуществить перезахоронение. На территории, где вырыт котлован, при осмотре тоже обнаружены останки человеческих костей. Строительство мемориального памятника остановлено. Продолжается досудебное расследование", – рассказали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черкассах коммунальщики устроили погром на старом еврейском кладбище.

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