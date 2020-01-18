"Мертвый город, из-за России!" В сети показали "процветание" Донецка при оккупации

В сети указали на очередные доказательства вранья террористических властей "Л/ДНР" о "процветании" ОРДЛО при "русском мире".

В частности, в Twitter опубликовали видео с помещения некогда многолюдного, а ныне совсем пустого железнодорожного вокзала в оккупированном Донецке (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что летом 2019-го боевики похвасталась запуском этого вокзала, который до того не работал пять лет. А также грандиозно запустили поезд к Еленовке, который тянул старенький тепловоз ЧМЕЗ. Однако на деле оказалось, что в расписании есть только один рейс.

Поезд Донецк – Еленовка

"Хроники процветания молодой республики. Это ж/д-вокзал в Донецке. Раньше, как и любой другой вокзал в городе-миллионнике, за день он принимал сотни поездов. Сейчас на табло скромно высвечивает всего один рейс. Тот самый на Еленовку с одним вагоном!" – подписал видео пользователь с ником Vitauskas.

В комментариях под роликом подписчики тоже подтвердили, что до войны на Донбассе на этом вокзале было не протолкнуться, стояли большие очереди к кассам.

"Дичь какая-то. Как в Чернобыльской зоне", "Это смотря как рассуждать: можно сказать – всего один рейс в Еленовку, а можно по-другому – аж целый рейс и не куда-то там, а прямо в саму Еленовку! (испытывая гордость за любимую родину)", "Донецку, видимо, это нужно было, да и мир спасен от перемещения ярких аборигенов", "Две остановки туда и две обратно", "Мертвый город! Из-за России", "Ну хоть зажили теперь, кормить то аж всю страну перестали и теперь ни в чем себе не отказывают", "А зачем куда-то уезжать из Донецка, если в Донецке есть все?", "Странно, что еще табло не спи*дили и в Рашку не отвезли, высоко наверное", – делятся мыслями пользователи.

Скриншот комментариев twitter.com/Vitauskas_A

Скриншот комментариев twitter.com/Vitauskas_A

Скриншот комментариев twitter.com/Vitauskas_A

Скриншот комментариев twitter.com/Vitauskas_A

Хроники процветания молодой республики. Это ЖД-вокзал в Донецке. Раньше, как и любой другой вокзал в городе миллионнике, за день он принимал сотни поездов. Сейчас на табло скромно высвечивает всего один рейс. Тот самый на Еленовку с одним вагоном.



Спасли город от фошызма! pic.twitter.com/T6xtD6n7Ib — Vіtаuskаs 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 16 января 2020 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, "власти" так называемой ДНР запустили пригородный поезд из оккупированного Донецка в Еленовку, что высмеяли пользователи сети.

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