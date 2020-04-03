На Сумщине женщина отрицает смерть матери от коронавируса: появились противоречивые документы

В Сумской области дочь умершей в Конотопской центральной районной больнице женщины, у которой официально была установлена смерть от коронавируса COVID-19, обнародовала справку, в которой говорится о "негативном результате ПЦР-теста" матери.

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Справку из вирусологической лаборатории ГУ "Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины" дочь погибшей Елена Приходько опубликовала на странице в Facebook. Она обвинила мэра Конотопа Артема Семенихина в "нагнетании паники", а тот, в свою очередь, ответил (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В справке, выданной учреждением 31 марта, говорится, что отбор биоматериала у 59-летней Елены Грищенко, жительницы села Казацкое Конотопского района, был проведен 29 марта, а результат исследования методом ПЦР на коронавирус – "негативный".

Справка о ПЦР-тесте Facebook/Елена Приходько

Также Приходько рассказала о травле людьми и обвинила Семенихина в "нагнетании паники и создании пиара на чужом горе".

"Все "благодаря" голословным заявлениям нашего мэра, который вместо того, чтобы успокаивать население в такое тяжелое эмоционально время, сеет панику, делает пиар и славу на чужом горе, использует непроверенную или вообще вымышленную собственным воображением информацию, и несет ее в массу, разглашает фейк на всю страну", – написала дочь погибшей.

На Сумщине женщина отрицает смерть матери от коронавируса. Иллюстрация

В то же время сам Семенихин на своей странице в сети опубликовал другую справку этой же вирусологической лаборатории. В документе, датированном 29 марта, указано, что отбор биоматериала в Грищенко был проведен 28 марта, а в результате исследования было выявлено COVID-19.

Справка о ПЦР-тесте Facebook/Артема Семенихин

Информационное агентство УНИАН отметило, что под постом Приходько собралось немало негативных комментариев, в том числе в сторону городского головы и корреспондентки "ТСН", которая готовила репортаж о COVID-19 в Сумской области. В комментарии агентству сам Семенихин рассказал, что готовит в правоохранительные органы два заявления.

"Первое – по поводу недостоверной информации от Сумского лабораторного центра, который выдал две противоположные справки, обнародование которых возмутило общество в непростое время карантина. Другое – о угрозах журналистке, ведь некоторые призывали даже "сжечь" ее", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Семенихин заявил, что Конотопский район Сумской области не был готов к эпидемии коронавируса, потому что медики не были обеспечены необходимой защитой.

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