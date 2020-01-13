На Сумщине на ходу загорелась электричка с людьми. Фото и видео

В селе Новгородское Сумской области, 12 января, во время движения загорелась электричка с людьми.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар возник в кабине дизель-поезда сообщением Сумы – Мерчик (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте доконца).

По словам свидетелей происшествия, персонал поезда провел эвакуацию людей, приступил к тушению пожара с помощью имеющихся огнетушителей. Горящий вагон отсоединили, а сам поезд с четырьмя пассажирскими вагонами отбуксировали на станцию "Смородино".

В Сумской области на ходу загорелась электричка

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки тепловоза.

В результате происшествия повреждена кабина дизель-поезда на площади до 5 кв. м, жертв и пострадавших нет.

Как писал OBOZREVATEL, в электричке "Укрзалізниці" во время движения в кабине машиниста вспыхнул пожар. ЧП произошло вблизи города Жмеринка Винницкой области. Пострадавших нет.

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