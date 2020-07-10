На Солнце зафиксировали мощную вспышку: затронуть может и Землю. Видео

В четверг, 9 июля, ученые зафиксировали мощную вспышку на Солнце.

Фото и видео явления исследователи опубликовали в социальной сети Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что воздействие солнечной бури, вероятно, будет слабым. Однако она вполне может затронуть Землю.

"Это воздействие солнечной бури, вероятно, будет слабым. Оно было запущено на юго-западном краю зоны землетрясения. Частичное гало (обозначено красными стрелками) пересекает центральный меридиан Солнца, что указывает на то, что оно частично ориентировано на Землю", – отметили ученые.

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

На Солнце зафиксировали мощную вспышку

Как писал OBOZREVATEL ранее, на популярном украинском курорте разошлась "черная" песчаная буря.