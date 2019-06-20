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На Соборе Филарета отвергли Томос и востановили УПЦ КП

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В Киеве на собрании бывшей УПЦ Киевского патриархата, состоявшемся по инициативе Почетного патриарха Филарета, отвергли Томос о Единой украинской церкви.

Об этом сообщило издание "Вести" в своем телеграм-канале. По их данным, Филарет также обратился за поддержкой к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Во время своего выступления на "Поместном соборе" Филарет неоднократно подчеркнул, что ему категорически не нравится томос.

"Порошенко нужен был любой томос, потому что ему нужна была поддержка на выборах", - заявил он.

Стоит отметить, что в новой Православной церкви Украины Филарет стал "почетным патриархом" без прав и без власти. Патриарх подчеркнул, что благодарен Варфоломею за томос, но его условия не устраивают УПЦ КП.

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Отметим, что Собор проводят во Владимирском храме, настоятель которого протоиерей Борис Табачек является сторонником и давним соратником Филарета.

На мероприятие из России приехали митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр (Москалев). Согласно списку участников собора, на него также прибудет епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Теодор Панку).

На Соборе Филарета отвергли Томос и востановили УПЦ КП

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Николаев Олег
Николаев Олег
Украина, не останавливайся
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Субботина Виктория
Субботина Виктория
Давайте уже объявим государственный атеизм, чтобы все расслабились и перестали грешить. Ведь происходящее оскорбляет Господа Бога. Так нельзя, мерзко и низко. Маразм этому не оправдание.
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Timofejev Michail
Timofejev Michail
Я сам себе Петлюра!
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