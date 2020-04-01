Благодаря действию мощного атлантического антициклона Keywan, который будет блокировать поступление в Украину холодного арктического воздуха, по всей ее территории в четверг, 2 апреля, ожидается сухая, преимущественно солнечная погода.

Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась синоптик Наталья Диденко. По ее словам, ветер с северного направления изменится сначала на западный, а затем юго-западный.

"Это не означает, что антициклон просто так преподнесет лапки вверх, ближайшая ночь еще будет с морозом, однако тенденция – явно к ротации воздушных масс", – подчеркнула она.

2 апреля в Украине потеплеет

Синоптик отметила, что ближайшая ночь все еще удержит в Украине низкие градуса – предполагается до -1... -5. Однако уже днем другие направление ветра воздушная масса принесут значительно выше +8 ... + 13 градусов.

В Киеве четверг тоже будет с небольшим морозом: ночью примерно -1... -3, а днем потеплеет до +10 градусов.

В то же время и в дальнейшем, прогнозирует Диденко, температура воздуха будет постепенно повышаться.

"Однако осадков существенных не видно, поливать цветы и то, что уже посажено, надо будет много. Вода, собственно, как всегда, очень нужна... Пусть чувство юмора поможет дополнительно всем нам в эти не очень смешные времена. И все же оглянитесь – у вас вся спина белая!" – шутливо подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам начальника Черкасского областного центра по гидрометеорологии Виталия Постриганя, в Украине в апреле ожидается теплая погода: до +24 градусов и без значительных осадков.

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