"Крымский мост рухнул, Россия повержена!" На росТВ взорвались возмущениями из-за триумфа украинского кино

Скандальные российские пропагандисты Ольга Скабеева и Евгений Попов взорвались возмущениями из-за победы украинского фильма "Атлантида" в одной из номинаций на Венецианском кинофестивале.

Картина Валентина Васяновича о разрушенном войной Донбассе и о победе Украины над агрессором в 2025 году была признана лучшей работой в специальной конкурсной программе "Горизонты". Именно правдивое освещение военных преступлений России на востоке Украины и возмутило ведущих пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Скабеева Скриншот видео

"Крымский мост рухнул, Донбасс – совершенно отравленная земля, фактически мертвая зона, Россия повержена и вынесена за колючую проволоку. Страшно, наверное, должно быть, но страшно понравилась подобного рода картина всем тем, кто заседал на Венецианском кинофестивале. Судьи выбрали один украинский фильм, очередной выдающийся режиссер", – едко прокомментировала фурор, который произвел в Европе украинский фильм, Скабеева.

После этого она продемонстрировала фрагмент картины, в которой снимались украинские ветераны, а также использовались документальные кадры. В один момент на экране появилась картинка эксгумации тел российских оккупантов. Украинские волонтеры отметили, что на сохранившихся обрывках их формы была найдена нашивка с надписью "ополчение Донбасса". Эта сцена также вызвала бурную реакцию в студии пропагандистов. Так, Попов начал нервно смеяться и пытаться опровергнуть причастность россиян к войне на Донбассе.

"Это же надо! Ну вы зачем народ смешите?! Вот просто выдумываете какие-то истории!" – язвительно выкрикнул рупор путинской пропаганды.

Как сообщал OBOZREVATEL, на российском пропагандистском телевидении возник ажиотаж из-за трейлера первой украинской комедии о войне на Донбассе. Фрагмент ленты под названием "Котик с горящими глазами" показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" телеканала "Россия 1".

Ранее на российском пропагандистском телевидении вызвал ажиотаж второй эпизод стимпанк-комикса "Воля" об истории Украины. Наибольшее возмущение рупоров Кремля спровоцировал фрагмент о возврате в состав Украины Кубани и Зеленого Клина.

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