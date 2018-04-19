На Прикарпатье перевернулся автобус: пострадали дети

На Прикарпатье, в Надворнянском районе Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус с пассажирами, в результате чего погиб один человек.

Об этом рассказала пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Мирослава Белдык, передает "Галицкий корреспондент".

"Произошло опрокидывание автобуса Надворная-Ланчин. По предварительным данным, есть погибший, четверо пассажиров получили травмы, трое из них - дети. Полиция устанавливает все обстоятельства - было столкновение, какова причина аварии", - заявила она.

По словам Белдык, следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства смертельного ДТП.

"Будет выяснено, подрезал, или произошло столкновение. На кадрах видно еще один автомобиль со следами повреждений, но все надо выяснить точно", - подчеркнула она.

На снимках с места происшествия изображен Dacia, передняя часть которого сильно повреждена.

Как сообщал "Обозреватель", накануне автобус с украинцами попал в ДТП в Польше.