На Прикарпатье мощный смерч засняли на видео

В воскресенье, 21 июня, возле поселка Обертын в Тлумацком районе Ивано-Франковской области прошел мощный смерч.

Природное явление на Прикарпатье местные жители сняли на видео и опубликовали в Telegram-канале "FRANKIVSK 112".

На записи видно, как большой вихрь поднимается в серое небо, затянутое тучами.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Хорватии выпал снег в разгар лета. Местным жителям приходилось выталкивать автомобили из сугробов, некоторым удалось даже покататься на лыжах.