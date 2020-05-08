На Полтавщине закопали 600 тысяч трупов: яд может попасть в землю и воду

На птицефабрике в Кременчугском районе Полтавской области погибли сразу почти 600 тысяч кур – трупы закопали посреди поля с посевами.

Инцидент произошел в селе Потоки, но не из-за болезни птицы. Причиной стало обесточивание трансформаторной подстанции на предприятии, говорится в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Возник сбой в подаче воздуха на территории птицефабрики, в результате чего птица задохнулась", – сообщил председатель Кременчугской РГА Андрей Пирог.

На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур kg.ua

По словам чиновника, ситуация осложняется тем, что с момента гибели птицы прошло уже несколько дней. В то же время утилизировать образовавшуюся биомассу за один раз просто невозможно.

На заседании противоэпизоотической комиссии Кременчугской РГА чиновники решили, что будут делать это постепенно, в несколько этапов.

На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур kg.ua

"Мы и собрались комиссией, чтобы отследить каждое действие представителей птицефабрики, не допустить захоронения птицы под землю и сжигания", – добавил Пирог.

На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур Скриншот с видео

Зато журналисты отметили, что пока длилось соответствующее совещание, в нескольких километрах от фабрики, посреди поля спецтехника уже закапывала сотни тысяч кур. Это происходило рядом с посевами.

На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур kg.ua

Руководитель ОАО "Кременчугская птицефабрика" от комментариев отказался, при этом районному руководству отчитался, мол, птицу в поле закопали только временно, пока он будет договариваться о ее переработке.

Сельчане же обеспокоены ситуацией. По мнению людей, в результате яд может попасть в землю и воду.

На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур kg.ua

На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур kg.ua

На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур Скриншот с видео

На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур Скриншот с видео

На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур Скриншот с видео

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