На Полтавщине закопали 600 тысяч трупов: яд может попасть в землю и воду

На птицефабрике в Кременчугском районе Полтавской области погибли сразу почти 600 тысяч кур – трупы закопали посреди поля с посевами.
Инцидент произошел в селе Потоки, но не из-за болезни птицы. Причиной стало обесточивание трансформаторной подстанции на предприятии, говорится в сюжете "Надзвичайних новин" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
"Возник сбой в подаче воздуха на территории птицефабрики, в результате чего птица задохнулась", – сообщил председатель Кременчугской РГА Андрей Пирог.
На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур
kg.ua
По словам чиновника, ситуация осложняется тем, что с момента гибели птицы прошло уже несколько дней. В то же время утилизировать образовавшуюся биомассу за один раз просто невозможно.
На заседании противоэпизоотической комиссии Кременчугской РГА чиновники решили, что будут делать это постепенно, в несколько этапов.
На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур
kg.ua
"Мы и собрались комиссией, чтобы отследить каждое действие представителей птицефабрики, не допустить захоронения птицы под землю и сжигания", – добавил Пирог.
На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур
Скриншот с видео
Зато журналисты отметили, что пока длилось соответствующее совещание, в нескольких километрах от фабрики, посреди поля спецтехника уже закапывала сотни тысяч кур. Это происходило рядом с посевами.
На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур
kg.ua
Руководитель ОАО "Кременчугская птицефабрика" от комментариев отказался, при этом районному руководству отчитался, мол, птицу в поле закопали только временно, пока он будет договариваться о ее переработке.
Сельчане же обеспокоены ситуацией. По мнению людей, в результате яд может попасть в землю и воду.
На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур
kg.ua
На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур
kg.ua
На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур
Скриншот с видео
На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур
Скриншот с видео
На Полтавщине в поле закопали 600 тысяч трупов кур
Скриншот с видео
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в окрестностях села Либохора Сколевского района, что на границе Львовской и Закарпатской областей, обнаружили массовый "могильник" животных остатков.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!