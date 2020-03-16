Сотни людей застряли на границе Украины с Польшей: названы действующие КПП

На польско-украинской границе фактически работают лишь три пункта пропуска – "Рава-Русская", "Ягодин" и "Краковец". При этом из-за проблем с закрытием пунктов пропуска со стороны Польши, попасть в Украину не могут несколько сотен людей.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко. По его словам, по сравнению со вчерашним днем ситуация заметно улучшилась, но на польской границе еще остаются украинцы.

"Пешего перехода границы сейчас нет. Единственный такой пункт пропуска, который был по состоянию на вчерашний день – "Шегини", после его закрытия люди перешли на "Корчеву-Краковец". На месте их подсаживали в автомобильный транспорт, на украинской стороне мы уже с помощью местных властей предоставили автобусы. Мне известно, что таким образом удалось помочь примерно 5 сотням людей", – пояснил Демченко.

Пробки на границе 15 марта

При этом, по данным пресс-секретаря Госпогранслужбы, на данный момент на польской границе около ста человек планировали пешеходным путем перейти границу, а сейчас ждут возможность подсесть в авто. Машин же на границе порядка двух сотен, не считая грузовой транспорт.

"Также мне известно, что на территорию Украины из-за распоряжения Кабинета министров не попали 50 иностранцев. Они были перенаправлены на границе", – подчеркнул Демченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 марта несколько тысяч украинцев не могли перейти польско-украинскую границу из-за того, что Польша закрыла пропускные пункты на карантин. Только на одном участке поста "Краковець" находятся несколько тысяч человек.

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