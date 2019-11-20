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20 ноября • обновлено в 14:48
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До -3°: на Одессу надвигаются морозы

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В ближайшие дни, начиная с четверга, 21 ноября, в Одессе будет наблюдаться существенное снижение температуры.

Впервые с начала осени в Одессе столбик термометра опустится до минусовых значений. Об этом свидетельствует прогноз погоды Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Например, 21 и 22 ноября, в Одессе будет облачно, местами небольшие осадки. Ветер восточный, 9-14 м/с. Температура ночью от -1°С, днем ​​1-6°С тепла.

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23 ноября ожидается восточный ветер 9-14 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем ​до 6°С тепла.

Погода в Одессе

Погода в Одессе

weather.com

24 и 25 ноября в Одессе без осадков. Температура ночью около 3°С мороза, днем ​​0-5°С тепла.

Как ранее писал OBOZREVATEL, настоящая снежная зима придет в Украину лишь с 12 декабря.

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Место
Украина Одесса
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