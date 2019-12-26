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26 декабря • обновлено в 17:05
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На Николаевщине фура проломила и утопила мост: фото и видео ЧП

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В селе Пересадовка Витовского района (Николаевская область) груженная фура с контейнером проломила понтонный мост и утопила его часть в реке.

Как сообщают "Новости-N", чрезвычайное происшествие случилось утром 26 декабря. По утверждению свидетелей, один из понтонов ушел в воду под весом грузовика (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Фура утопила понтонный мост на Николаевщине

Фура утопила понтонный мост на Николаевщине

"Новости-N"

Фура утопила понтонный мост на Николаевщине

Фура утопила понтонный мост на Николаевщине

"Новости-N"

Кроме того, у большегруза оказался пробитым топливный бак. Поэтому бензин из него начал вытекать прямо в водоем. Из-за аварии движение по мосту полностью заблокировано, образовались большие пробки.

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Фура утопила понтонный мост на Николаевщине

Фура утопила понтонный мост на Николаевщине

"Новости-N"

Как сообщал OBOZREVATEL, это уже не первый подобный инцидент на мосту в Витовском районе. Так, в июне 2018 года он также был разрушен перегруженной фурой.

Похожий случай произошел 25 августа и в Харькове. Там обрушился автомобильный мост из-за динамического удара перегруженной фуры.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина Николаев
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Не волнуйтесь, года через три построите. Вы шо хуже российских строителей Крымского моста? Медовар вам спроектирует ...
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Быстро назовите этот мост "Крымским" и празднуйте перемогу.
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