На Львовщине заметили изуродованный флаг Украины: опубликованы фото

В г. Самбор Львовской области местных жителей возмутил валяющийся в кустах рваный флаг Украины.

Фотографии поврежденного государственного символа опубликовали на странице "Самбор ― сообщество твоего города" в Instagram.

instagram.com/sambir_spilnota_tvogo_mista

instagram.com/sambir_spilnota_tvogo_mista

По одной из версий, флаг сдуло со здания горсовета.

"Ко Дню Конституции на здании Самборского городского совета меняли старый флаг на новый. Однако в целом районе не смогли найти парней, которые бы поменяли его, потому что там высоко и опасно. Вызвались двое местных жителей. Говорят, что ночью дул сильный ветер, который, вероятно, и унес его на кусты. Но возникает вопрос: почему флаг так никто и не убрал?" ― написали в соцсети.

Также говорят и о другом варианте развития событий: якобы флаг висел на доме кого-то из самборчан, которые вывесили его в честь праздника.

instagram.com/sambir_spilnota_tvogo_mista

Как писал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке неизвестные расклеили по городу листовки с цитатами из Конституции Украины и вывесили флаг страны на многоэтажке.