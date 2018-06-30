На Львовщине заметили изуродованный флаг Украины: опубликованы фото

В г. Самбор Львовской области местных жителей возмутил валяющийся в кустах рваный флаг Украины.
Фотографии поврежденного государственного символа опубликовали на странице "Самбор ― сообщество твоего города" в Instagram.
instagram.com/sambir_spilnota_tvogo_mista
instagram.com/sambir_spilnota_tvogo_mista
По одной из версий, флаг сдуло со здания горсовета.
"Ко Дню Конституции на здании Самборского городского совета меняли старый флаг на новый. Однако в целом районе не смогли найти парней, которые бы поменяли его, потому что там высоко и опасно. Вызвались двое местных жителей. Говорят, что ночью дул сильный ветер, который, вероятно, и унес его на кусты. Но возникает вопрос: почему флаг так никто и не убрал?" ― написали в соцсети.
Также говорят и о другом варианте развития событий: якобы флаг висел на доме кого-то из самборчан, которые вывесили его в честь праздника.
instagram.com/sambir_spilnota_tvogo_mista
Шановні підписники! Багато інформації поступає безпосередньо від Вас, тому ми пишемо хештег #пишутьсамбірчани - це означає, що інформація не від офіційних структур, а від простих людей, які інформують нас . В народі ходять дві історії про прапор. Ось одна з них: "Зясувалась ситуація з прапором: 27 червня до дня Конституції України, на будівлі Самбірської Міської Ради заміняли старий прапор на новіший, але для його заміни в цілому районі не могли знайти хлопців які замінять його, так як там дійсно високо і небезпечно. Однак на це погодились двоє самбірчан і завершили заміну прапора. Вночі говорять був вітер і ймовірно здув його на кущі" Але питання чому цей прапор ніхто так і не прибрав? Друга історія про те, що прапор не з ратуші. Невідомо звідки принесло прапор і чому власник не забрав його, якщо про це пішло. І накінець я думаю, що у центрі є дуже багато камер де можна зфіксувати, яким чином потрапив прапор у кущі і поліція це може зясувати. І надіємось , що всі ми дізнаємось правду.
Как писал OBOZREVATEL, в оккупированном Донецке неизвестные расклеили по городу листовки с цитатами из Конституции Украины и вывесили флаг страны на многоэтажке.