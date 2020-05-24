На Львовщине столкнулись грузовик и микроавтобус: 4 жертвы и 4 раненых. Фото ДТП

В воскресенье, 24 мая, около 11:30 на автодороге Киев – Чоп, вблизи села Тухолька Сколевского района Львовской области произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса.

Как сообщила полиция Львовской области в Facebook, в результате столкновения погибли четыре человека, еще четверо получили телесные повреждения (посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Смертельное ДТП во Львовской области

Предварительно установлено, что 50-летний водитель грузовика MAN не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes-Benz, который двигался по встречной полосе.

На месте аварии от полученных травм погиб 47-летний водитель и трое пассажиров микроавтобуса. Еще четырех пассажиров Mercedes доставили в больницу с телесными повреждениями. Их диагнозы уточняются.

Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Facebook/Полиция Львовской области

Facebook/Полиция Львовской области

Facebook/Полиция Львовской области

Facebook/Полиция Львовской области

Как сообщал OBOZREVATEL, на трассе Киев – Одесса утром 22 мая произошло ДТП сразу с тремя автомобилями – погибли трое взрослых и шестилетний ребенок.

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