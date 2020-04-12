"COVID-19 останется навсегда, в Украине заболеет миллион": известный инфекционист раскрыл правду о пандемии

Коронавирус будет накрывать мир несколькими волнами, пока не использует свой потенциал и не инфицирует 70% живущих на планете. Поэтому вполне возможно, что вторая волна, которую ожидают осенью, может быть менее агрессивной, поскольку вирус не захочет умирать вместе со своим хозяином – человеком – и попытается ослабить свое действие.

Однако точно известно, COVID-19 теперь останется с людьми навсегда. Как нам научиться жить с вирусом и не умирать и сколько украинцев находится в зоне риска инфицирования – в интервью OBOZREVATEL рассказал врач-инфекционист и бывший глава Центра общественного здоровья МОЗ Владимир Курпита.

– Ваш коллега Игорь Кузин считает, что в Украине пока средняя стадия заболевания. Согласны?

– Украина находится на начальном этапе эпидемии, однако оценивать ход инфицирования сложно, так как количество тестирований у нас довольно низкое по сравнению с другими странами-соседями. Однако можно утверждать, что введенный в марте карантин, дает хороший результат. Пикового роста у нас нет. Уменьшилось также количество респираторных заболеваний. Ситуация не ухудшается.

Вместе с тем если тестов делать больше, как и планирует МОЗ, то количество подтвержденных случаев возрастет. Пока мы остаемся в зоне риска. Больше всего меня беспокоит, как пройдут праздники – Вербное воскресенье и Пасха, когда контакты больных и здоровых людей увеличатся. Это может привести к росту заболеваемости.

– Санитарный врач Виктор Ляшко сказал, что украинские лаборатории недозагружены тестированием и могут делать их по 30 тысяч в неделю. Получается, что и самих случаев, требующих диагностики, не так уж и много?

– Спрос на тестирование в обществе есть. Но недозагруженность лабораторий связана не с отсутствием спроса, а с проблемами организационного характера. Есть несколько проблемных сфер, на которые стоит обратить внимание. Первая – кто отбирает образцы для исследований? Пока семейные врачи не вовлечены в отбор образцов, это делают мобильные бригады, которые выезжают по направлению врачей. На организацию их работы требуется время.

Владимир Курпита Укринформ

Второе – чем отбирать и куда отбирать? Нужно обеспечить наличие аппликаторов, шпателей и пробирок. Пока все это возложено на местные власти. Третье – это мощность самых лабораторий. Если посмотреть на количество тестирований, которые осуществляются в различных областях, то окажется, что где-то их очень много, а где-то очень мало. Система действительно может проводить 30 тысяч исследований в неделю при условии отлаженной работы. До сих пор усилия власти были направлены на обеспечение тестами, теперь следует взяться за организацию самого процесса тестирования.

– Игорь Кузин еще говорит, что по улицам в Украине не ходят тысячи инфицированных.

– В Украине уже более двух тысяч инфицированных, но ни одна система надзора за коронавирусом ни в одной стране мира, включая Германию и Корею, которых ставят в пример, не выявляет 100% всех случаев. Чувствительность эпидемиологического надзора в разных странах разная. По оценкам ученых из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, количество выявленных больных с симптомами у нас составляет 10% от общего количества потенциально инфицированных. На один выявленный случай у нас может быть до 9 невыявленных.

– В Украине все еще возможен сценарий Италии, где погибло более 18 тысяч человек, или все-таки будем ближе к Германии, где умерло около 2,5 тысяч людей?

– В Украине не будет ни одного из этих сценариев, у нас будет украинский. Любой сценарий в каждой стране базируется не только на способности вируса распространяться, но и на ряде факторов. Первый – состояние системы здравоохранения, которая способна изолировать или оказывать помощь. И здесь мы проигрываем, у нас есть много проблемных вещей. Второе – уклад жизни. К сожалению, мы бедная страна и украинцы не очень сильно социализируются. В маленьких городах люди не ходят по барам и ресторанам, но ныне это хороший фактор, потому что замедляет распространение вируса. Плюсом является карантин.

Важна также политическая ситуация в стране. Особенно доверие к власти. Здесь как раз актуальный пример Италии, где за последние 10 лет были большие политические сдвиги, недоверие к действиям власти достаточно высоко. Люди не следовали советам власти.

Коронавирус в Украине

Третий момент – в последнее время говорилось о том, что универсальное покрытие вакцинацией от БЦЖ может влиять на темпы распространение и развитие эпидемии. В Украине это охват составляет 75-80% и этот показатель нам тоже в плюс. И самое главное, Украина приходит в эпидемию коронавируса летом, когда солнце и ультрафиолет будут сокращать темпы заболеваний. Если наметившаяся тенденция вируса в Украине будет идти к замедлению – сможем немного выдохнуть.

– С начала первого зафиксированного случая прошло почти полтора месяца. О какой тенденции можно говорить, если за это время в Украине инфицировалось более двух тысяч человек?

– Больных обнаруживают с отставанием в 7-10 дней с момента заболевания. Такая же тенденция сохраняется и в Украине. То есть нынешние выявленные больные заразились неделю-две назад. Один больной может инфицировать 2,5-3 людей. Каждый из 224 нынешних инфицированных мог заразить минимум 2,5 человека. Это значит, что через 7-10 дней в больнице могут прийти 500-550 новых больных. За это время они инфицируют еще 2,5 человека и на выходе будем иметь тысячу зараженных лиц. Поэтому со второй половины апреля количество больных будет увеличиваться и больницы это почувствуют. Основной вопрос, как нынешний карантин и другие ограничения повлияют на распространение инфицирования. Более подробные прогнозы можно будет сделать перед Пасхой, через пару дней после Вербного воскресенья.

– Сколько украинцев заболеет на пике?

– Во время первой вспышки может переболеть до 5% населения, а это один миллион, и в основном в городах. Всего в зоне риска находится 22 миллиона украинцев.

С того одного миллиона, которые могут переболеть, 5% – 50 тысяч – могут обратиться за помощью. Но это некачественные прогнозы. Я согласен с выводами Ольги Голубовской, что всего коронавирусом переболеет до 30 миллионов украинцев, но это точно не будет в первую волну. Процесс будет растянут во времени. Всего будет несколько волн, которые пройдутся через весь земной шар. Люди смогут побороть вирус, если 70% населения получит иммунитет. Как мы это сделаем – переболев или после вакцинации – увидим.

Если мы говорим, что в первую волну, а это 40 дней, в Украине заболеет один миллион человек, то в пик заболеваемости, который придется на вторую половину апреля, можем иметь до 1,5-2 тысячи обращений за медицинской помощью в сутки.

– Медицинская система справится с такой нагрузкой, если учесть, что мы готовились заранее.

– Нет ни одной страны мира, где бы система здравоохранения справилась с таким вызовом. Украинские врачи будут работать на пределе, поэтому очень важно насытить нашу медицинскую систему максимальными ресурсами сейчас. Это и оборудование и люди. Очень важно изменить сами стандарты. Сейчас вирусом инфицируются медики, зачастую не в опорных больницах. К сожалению, они не имеют или соответствующей настороженности или возможности защищать себя, используя средства индивидуальной защиты. По привычке в непрофильных больницах украинские медики продолжают принимать пациентов без маски и очков, даже если они есть в наличии. Это привычка, которую следует изменить. Не уверен, что карательные методы тут помогут.

Коронавирус в мире Укринформ

– Распространение вируса в мире постоянно ускоряется. За последнюю неделю заболело уже более полумиллиона человек. О чем это говорит?

– Это естественный ход эпидемии, когда один больной, если его не изолируют, заражает двух человек. Это такая математическая прогрессия, когда каждое следующее поколение инфицированных удваивается. Если с момента заражения до проявления симптомов проходит 5-6 дней, можно утверждать, что за это время популяция больных теоретически может увеличиваться вдвое. Такой массовый рост дойдет до определенного пика, одновременно начнут влиять профилактические меры (ограничение, карантин, изменение поведения людей). Когда мы увидим, что количество новых случаев уменьшается, это означает, что первая волна идет на спад.

– Сейчас мир уже достиг пика? Италия и Испания говорят, что количество больных уменьшается, но во Франции, Великобритании и США их становится больше.

– Сначала регистрируется так называемое плато, когда в течение недели-полутора количество новых случаев не растет, затем количество новых случаев начинает снижаться. Сложно сказать, сколько времени на это потребуется.

– Даже если в мире будет около 10 миллионов больных, то говорить о коллективном иммунитете все-таки рано?

– Конечно. Мы должны быть реалистами. Люди имеют дело с новым вирусом, он не первый и не последний, с которым человечество сталкивается в целом. Люди начинают завоевывать новые ареалы для проживания, а там могут жить угрожающие вирусы. Поэтому актуальными будут вопросы глобального потепления и изменения климата. Люди должны пересмотреть глобальную систему безопасности, которая включает в себя и глобальное здоровье, и реагирование на глобальные угрозы. Если мы научимся это делать, то жертвы от коронавируса будут не напрасными. Если выводов не сделаем, то следующая эпидемия будет значительно страшнее. Следующий вирус будет еще агрессивнее.

– В Украине заговорили об ослаблении карантина на май. Как это делать, чтобы избежать второй волны инфицирования?

– Любые ограничения имеют последствия. С одной стороны, уменьшают количество заболевания, а с другой – их продолжительность зависит от экономического состояния и возможности людей соблюдать эти ограничения. Карантин могут сохранить в тех регионах, где фиксировались вспышки. Если эпидемия не вспыхнет резко, то ключевым вопросом по снятию карантина будут экономические проблемы, но не медицинские.

Пока Кабмин не видит возможностей по ослаблению карантина, этот вопрос будет обсуждаться после пасхальных праздников. Это правильная политика.

– Есть ли риск, что после снятия карантина, мир накроет вторая волна эпидемии?

– Она будет. Нам нужно научиться жить в новых условиях и глобальные путешествия могут значительно сократиться. Вирус очень быстро меняется. Это – живое существо и ему нужна среда обитания – человек. Если вирус будет быстро убивать своего хозяина, то погибнет вместе с ним. Ему это невыгодно, поэтому в плане симптоматики вирус может ослабевать. Такие изменения будут на пользу людям, поэтому вполне вероятно, что симптоматика второй волны будет менее ужасной, чем сейчас.

С другой стороны 80% случаев уже и сейчас протекают легко. Конечно, каждая смерть – это трагедия, но общая статистика смертности не такая уж и страшная. И это парадокс любой эпидемии. Думаю, в дальнейшем люди просто сосредоточатся на тех больных, у которых высокий риск инфицирования и предложат меры именно для них. А для остальных они не будут такими мощными.

Мир накрывает вторая волна эпидемии dyvys.info

– То есть коронавирус никуда не денется от людей, но со временем станет менее агрессивным, например, как ОРВИ или грипп штамма А и В.

– В общем да, но грипп тоже является агрессивным, от него тоже умирают люди. Просто есть вакцина, которая покрывает штаммы Н1N1. Если такая вакцина будет создана против нового вируса – это тоже будет мерой борьбы.

– Американская разведка убеждена, что количество смертей от вируса в Китае – по меньшей мере 42 тысячи человек.

– Китай – авторитарная страна, а в таких странах очень легко манипулировать цифрами. Их сложно проверить, они закрыты, а любые попытки опубликовать их завершаются репрессиями. Поэтому я не исключаю правдивости выводов американцев. Но не стоит исключать и политический фактор – в США готовятся к выборам, а Китай – экономически очень мощная страна. Обычно какие-то проблемы, с которыми не справляются внутри страны, списываются на внешнего врага.

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