Добрый день. Не могли бы вы ответить на такие вопросы:

Скажите, какие профессии будут актуальны в будущем? Назовите топ 5... Когда это "будущее" наступит? Что в тот момент будут делать школьники, которые учатся сегодня?

Ответ. Мной составлен список из 100 таких профессий и бизнесов, которые становятся тем самым будущим, которое уже наступает. И к которым надо готовить школьников уже сейчас. Иначе, они будут вынуждены готовиться к ним самостоятельно или в других странах или по интернету. Вот некоторые из них:

• Мобильные платежи

• Биг Дата (обработка информации)

• Логистика-доставка

• Источники питания

• Интернет вещей и торговля

• Дизайнер среды обитания

• IT медик

• Оценщик интеллектуальной собственности

• Молекулярный диетолог

• Антикризисный менеджер, и ещё 90...

Вопрос. Почему каждая из них?

Ответ. Потому что они востребованы временем. Потому что они дадут возможность зарабатывать много денег. Потому что они становятся престижными.

Вопрос. Каким должно быть образование, чтобы выпускники были профессионалами будущего? Какими личными качествами должны обладать?

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Ответ. Образование должно быть кардинально трансформировано. Помимо классических фундаментальных знаний, придется осваивать "современные знания", которые связаны с дополненной и виртуальной реальностью, с глобальностью мира, с изменением ценностей и коммуникаций, с наступлением информационной эпохи. Это примерно 20 новых предметов.

Кроме того, надо обладать целым набором современных личностных качеств и характера. Таких скиллов-компетенций в моем списке тоже 100. И когда показываешь их родителям, они приходят в восхищение. И у них возникает только один вопрос: А разве это возможно? И я отвечаю: конечно! Лишь бы вами была поставлена такая цель. Ведь это в принципе несложно.

Это такие компетенции, как умение выбирать приоритеты, успевать всё вовремя, навыки командной работы, результативное мышление, креативность, коммуникабельность, и еще 100 в списке.

Вопрос. Что важно изменить для этого в образовании, психологии и установках в голове?

Ответ. Для этого нужна иная модель образования, которая имеет иные, чем сейчас ответы на 7 ключевых базовых вопросов: Зачем учиться?... Чему учиться?... Как учиться?... Кем учить?... Где учиться?... Сколько это стоит?... И каков будет конечный результат?

До сих пор в такой постановке, обучение никто не структурировал. Поэтому многие знания размытые, "ненужные", несовременные и устарелые. Так что на новую модель образования должны быть настроены все участники этого процесса: родители, учителя, дети и многочисленные чиновники во главе с правительством.

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Вопрос. А что, это можно организовать?

Ответ. Легко. Тем более, что ответы на все эти 7 вопросов существуют.

Вопрос. Какой он, школьник и студент будущего?

Ответ. Многоумелый, целеустремленный, любознательный, веселый, остроумный, эрудированный, здоровый, коммуникабельный, современный, модный, умный, смекалистый, порядочный.

Вопрос. Вы шутите? Разве такие идеальные люди бывают?

Ответ. Даже если такой "портрет" несколько идеализирован, тем не менее, к нему стоит стремиться, хотя бы частично.

Вопрос. Но это же невозможно!

Ответ. Тут такое дело. Иначе уже не выйдет. Так сложилось, что работодатели ищут именно таких работников, и готовы им не только много платить, но и обеспечивать карьерный рост.

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И наоборот. У кого не будет хотя бы некоторых из этих качеств, стоимость их человеческого капитала будет резко сниженной. Так что пусть выбирают.

Вот смотрите. Знаете почему возник такой бешеный спрос на работников в Европе, что она не жалеет никаких денег, грантов и ссуд для обучения иностранных школьников и студентов?

Потому что в Европе сейчас пустует 100 000 руководящих должностей с ежегодным доходом каждая от 1 млн евро. Их некому занять... Нет умных, энергичных, современных лидеров-компетистов. И из-за этой беды банкротятся банки, разоряются корпорации, лопаются сети ресторанов и отелей, а также катастрофически проигрывают футбольные топ-команды с капитализацией в миллиарды евро.

Поэтому наступает новая эра, когда выпускникам с широким набором знаний-компетенций-навыков-умений-скиллов будет не только приятно жить и улучшать мир вокруг себя, но и очень много зарабатывать.

Если, конечно, это их интересует.