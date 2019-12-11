На Киевщине умер украинский военный: появилось фото героя

В Обухове (Киевская область) умер боец батальона "Киевская Русь", инвалид войны Александр Липский.

Об этом сообщили в пресс-службе местного военкомата в Facebook. Там отметили, что сердце военного остановилось 10 декабря.

Александр Липский родился в 1981 году. Проходил военную службу по 01.12.2014 года по 12.01.2016 года в составе воинской части В2262 (11 БТрО), принимал участие в АТО с 08.02.2015 года по 20.05.2015 года.

В Обухове умер военный

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Умершего бойца похоронят 12 декабря 2019 в 12:30 часов в Обухове. В социальных сетях организовали сбор средств для организации похорон.

ПриватБанк, 5169 3305 1540 3597 (Тимко Ольга Ивановна).

На Киевщине умер солдат Александр Липский

С прискорбием сообщаем: 10 дек остановилось сердце воина 11 батальона "Киевская Русь", Александра Липского. О дне и времени захоронения сообщим дополнительно. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ! Средства на счет организации:

ПриватБанк, 5169 3305 1540 3597, Тимка Ольга Ивановна. pic.twitter.com/uXfvtm8r16 - aphareus (@aphareus) 11 декабря 2019 г.

Как писал OBOZREVATEL, в Главном военном клиническом центре ВСУ 25 ноября умер старший солдат, который выпал из поезда. Его нашли на железнодорожных путях возле ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области.

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