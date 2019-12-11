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11 декабря • обновлено в 16:57
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На Киевщине умер украинский военный: появилось фото героя

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В Обухове (Киевская область) умер боец батальона "Киевская Русь", инвалид войны Александр Липский.

Об этом сообщили в пресс-службе местного военкомата в Facebook. Там отметили, что сердце военного остановилось 10 декабря.

Александр Липский родился в 1981 году. Проходил военную службу по 01.12.2014 года по 12.01.2016 года в составе воинской части В2262 (11 БТрО), принимал участие в АТО с 08.02.2015 года по 20.05.2015 года.

В Обухове умер военный

В Обухове умер военный

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В военном госпитале Киева умер травмированный при странных обстоятельствах солдат

Умершего бойца похоронят 12 декабря 2019 в 12:30 часов в Обухове. В социальных сетях организовали сбор средств для организации похорон.

ПриватБанк, 5169 3305 1540 3597 (Тимко Ольга Ивановна).

На Киевщине умер солдат Александр Липский

На Киевщине умер солдат Александр Липский

Как писал OBOZREVATEL, в Главном военном клиническом центре ВСУ 25 ноября умер старший солдат, который выпал из поезда. Его нашли на железнодорожных путях возле ст. Сухолесы Белоцерковского района Киевской области.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
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Petrov Valery
Petrov Valery
А зачем тут эта фотка Липского с ножичком? Для pocтиви? Разве герой может быть похожим на гопника?
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Petrov Valery, разве каратель может быть героем?
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