В Белоцерковском районе Киевской области фермер тракторами уничтожил посевы и деревья на участках участников АТО на Донбассе.

Оказалось, что он якобы получил от председателя кооператива разрешение на аренду этого поля. Об этом идет речь в сюжете "Спецкора" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что под плуг пустили все растения и молодые деревья на трех сотнях участков. Это 25 гектаров, которые под Белой Церковью отдали ветеранам войны на востоке. Полевые дороги между участками также заровняли.

На Киевщине у участников АТО "отжали" 300 участков земли

"У меня ближе к дороге, третья линия от дороги, идет участок. Не разрушено всего два участка, где люди поставили временные сооружения, они их не тронули", – рассказал владелец участка, военнослужащий Николай Лисовенко.

На чужие участки трактора загнало местное фермерское хозяйство. Земледельцы заверили, что сделали все якобы по закону.

По словам фермера, обработать поле ему позволила председатель кооператива, к которому принадлежит часть участков военных. Договор между сторонами действительно есть, однако фермеры "захватили" и участки, не принадлежащие к кооперативу, а об аренде не знают даже члены последнего.

Председатель кооператива Наталья Мялковская от всего открестилась. "Договора на вспахивание этих земель со мной у них нет. Это было чисто самоуправство с их стороны. То, что они на месте рассказывали людям, это откровенная ложь", - заверила она.

Владельцы участков уже написали заявление в полицию. Следователи открыли производство и начали опрашивать свидетелей.

"Здесь вспахано около 25 га, это сделали с утра до обеда, и это 250 участков участников АТО. Мы добиваемся установления справедливости", – рассказал владелец участка, офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее около 323 га земель госпредприятия "Пуща-Водица" в Оболонском районе Киева незаконно отчуждили в Госгеокадастре, организовав преступную схему с ветеранами АТО.

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