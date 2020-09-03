На Харьковщине показали сгоревшие дома и погибших животных. Видео пожарищ 18+

В сети появились кадры последствий лесных пожаров в Харьковской области, которые начались 2 сентября.

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Нетипичный Харьков". На нем показаны условия пребывания людей, которых эвакуировали, а также сгоревшие жилые дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Эвакуированных жителей поселили в палатках. Кадр видео

Для эвакуированных жителей разбили палаточный городок. Люди говорят, что обеспечены всем необходимым: водой и продуктами.

На месте сгоревших домов обнаружили трупы погибших животных. Кадр видео

Также на кадрах видны уничтоженные огнем дома и трупы погибших животных.

(Внимание, 18+! Слабонервным не рекомендуется смотреть видео)

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули лесные пожары. Также огонь полностью уничтожил село Горобьевка.

Утром 3 сентября два из трех очагов возгорания были ликвидированы.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!