На Харьковщине показали сгоревшие дома и погибших животных. Видео пожарищ 18+

Последствия лесных пожаров в Харьковской области.
В сети появились кадры последствий лесных пожаров в Харьковской области, которые начались 2 сентября.
Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Нетипичный Харьков". На нем показаны условия пребывания людей, которых эвакуировали, а также сгоревшие жилые дома (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Эвакуированных жителей поселили в палатках. Кадр видео
Для эвакуированных жителей разбили палаточный городок. Люди говорят, что обеспечены всем необходимым: водой и продуктами.
На месте сгоревших домов обнаружили трупы погибших животных. Кадр видео
Также на кадрах видны уничтоженные огнем дома и трупы погибших животных.
(Внимание, 18+! Слабонервным не рекомендуется смотреть видео)
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 сентября в Харьковской и Луганской областях вспыхнули лесные пожары. Также огонь полностью уничтожил село Горобьевка.
Утром 3 сентября два из трех очагов возгорания были ликвидированы.
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