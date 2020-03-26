На фронте Донбасса и борьбы с коронавирусом: в Украине сняли фильм о 6-летии Нацгвардии

Национальная Гвардия Украины празднует шестую годовщину своего создания, в связи с чем о ней был снят фильм с участием Арсена Авакова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, приведя данные в цифрах как свидетельство успехов, которых Нацгвардия достигла за годы своего существования.

"Поздравляем Национальную гвардию Украины с шестой годовщиной. Об этом – видео с участием Арсена Авакова. Гвардейцы сейчас на передовой и на фронте Донбасса, и на фронте противостояния вирусу", – подчеркнул Шевченко.

Арсен Аваков. Кадр из видео Скрин видео

По данным директора департамента коммуникаций МВД, НГУ в цифрах сегодня виглядит так:

численность более 45 000 человек;

5000 постоянно служат в зоне ООС;

229 гвардейцев погибли во время АТО / ООС;

14 пропали без вести, 887 ранены;

4 гвардейцы являются Героями Украины 🇺🇦🎖посмертно;

3000 спецопераций проведения спецназовцами НГУ;

3500 гвардейцев ежедневно патрулируют страну;

обеспечен общественный порядок на 20000 массовых мероприятиях;

охрана более 100 дипломатических учреждений;

12000 человек задержаны гвардейцами по подозрению в преступлениях;

изъято 243 единицы оружия, 152 гранаты и 12 килограммов взрывчатки.

Кадр из фильма Скрин видео

"НГУ имеет: бронетехнику, танки, артиллерию, авиацию, новейшее вооружение, современные приборы наблюдения и управления огнем. Сколько чего – говорить нельзя, потому что секретно", – добавил Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта отмечается День Национальной гвардии Украины. К этой дате OBOZREVATEL подготовил для своих читателей лучшие поздравления с праздником.

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