На фронте Донбасса и борьбы с коронавирусом: в Украине сняли фильм о 6-летии Нацгвардии

Национальная Гвардия Украины празднует шестую годовщину своего создания, в связи с чем о ней был снят фильм с участием Арсена Авакова.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко, приведя данные в цифрах как свидетельство успехов, которых Нацгвардия достигла за годы своего существования.
"Поздравляем Национальную гвардию Украины с шестой годовщиной. Об этом – видео с участием Арсена Авакова. Гвардейцы сейчас на передовой и на фронте Донбасса, и на фронте противостояния вирусу", – подчеркнул Шевченко.
Арсен Аваков. Кадр из видео
Скрин видео
По данным директора департамента коммуникаций МВД, НГУ в цифрах сегодня виглядит так:
численность более 45 000 человек;
5000 постоянно служат в зоне ООС;
229 гвардейцев погибли во время АТО / ООС;
14 пропали без вести, 887 ранены;
4 гвардейцы являются Героями Украины 🇺🇦🎖посмертно;
3000 спецопераций проведения спецназовцами НГУ;
3500 гвардейцев ежедневно патрулируют страну;
обеспечен общественный порядок на 20000 массовых мероприятиях;
охрана более 100 дипломатических учреждений;
12000 человек задержаны гвардейцами по подозрению в преступлениях;
изъято 243 единицы оружия, 152 гранаты и 12 килограммов взрывчатки.
Кадр из фильма
Скрин видео
"НГУ имеет: бронетехнику, танки, артиллерию, авиацию, новейшее вооружение, современные приборы наблюдения и управления огнем. Сколько чего – говорить нельзя, потому что секретно", – добавил Шевченко.
Как сообщал OBOZREVATEL, 26 марта отмечается День Национальной гвардии Украины. К этой дате OBOZREVATEL подготовил для своих читателей лучшие поздравления с праздником.
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