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7 ноября • обновлено в 10:53
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"На дворе – 2019 год!" "Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка

1.5т Читать материал на украинском

"Укрзалізниця" попала в очередной скандал, в этот раз железнодорожники шокировали пассажиров надписями на русском языке.

Блогер и ведущий Майкл Щур опубликовал в Facebook фотографии с соответствующими объявлениями.

Уважаемая "Укрзализныця", на дворе - конец 2019 года. Мировые аэропорты меняют "Kiev" на "Kyiv". Врио министра внутренних дел в Кабмине выступает на украинском. Поезд "Укрзалізниці" № 049 "Киев–Трускавец", 7 вагон, продолжает занимать принципиальную позицию в вопросе языка", - написал он.

"Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка

"Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка

Facebook Щура

"Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка

"Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка

Facebook Щура

"Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка

"Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка

Facebook Щура

Новости
"Туалет-будуар": "Укрзалізниця" попала в новый скандал со своими вагонами
"Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка

"Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка

Facebook Щура

"Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка

"Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка

Facebook Щура

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети пожаловались на ужасные условия в электричке "Укрзалізниці" повышенного комфорта сообщением "Жмеринка–Киев".

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Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Шёл 21-й век. Украинские космические корабли бороздили просторы галактики. Аэропорты всего мира мужественно продолжали переименовывать Киев в Kyeв. А украинская железная дорога шокировала пассажиров страшной и непонятной надписью "ТУАЛЕТ СВОБОДЕН"...
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
КСТАТИ: Украина в силу объективных исторических обстоятельств является билингвическим государством. И не стоит нашим ба.нд,ер.ов.ск.им щурам из этого делать трагедию. Украинский язык более схож с русским языком, чем с польским и уж совсем не схож с турецким (не смотря на обилие тюркизмов). Это, а также общая вера и история, предопределили тот политический выбор, который совершил Великий Гетман Богдан Хмельницкий. Создав условия для ЦИВИЛИЗОВАННОГО сосуществования украинского и русского языков, как двух государственных, подобно тому как это сделано в Финляндии, Бельгии, Канаде, Швейцарии и других странах, Украина сможет, по-настоящему, считаться подлинно ЕВРОПЕЙСКИМ и ДЕМОКРАТИЧЕСКИМ государством.
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hunt andres
hunt andres
Привыкайте, чушкари, к человеческому языку)
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