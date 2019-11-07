"На дворе – 2019 год!" "Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка

"Укрзалізниця" попала в очередной скандал, в этот раз железнодорожники шокировали пассажиров надписями на русском языке.

Блогер и ведущий Майкл Щур опубликовал в Facebook фотографии с соответствующими объявлениями.

Уважаемая "Укрзализныця", на дворе - конец 2019 года. Мировые аэропорты меняют "Kiev" на "Kyiv". Врио министра внутренних дел в Кабмине выступает на украинском. Поезд "Укрзалізниці" № 049 "Киев–Трускавец", 7 вагон, продолжает занимать принципиальную позицию в вопросе языка", - написал он.

"Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка Facebook Щура

"Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка Facebook Щура

"Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка Facebook Щура

"Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка Facebook Щура

"Укрзалізниця" угодила в скандал из-за русского языка Facebook Щура

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети пожаловались на ужасные условия в электричке "Укрзалізниці" повышенного комфорта сообщением "Жмеринка–Киев".

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