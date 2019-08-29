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"Таких парней – единицы": на Донбассе попрощались с юным командиром "Айдара"

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В Северодонецке Луганской области 28 августа похоронили 25-летнего командира взвода батальона ВСУ "Айдар" Тихона Курбатова.

Как сообщает "5 канал", в армии Герой служил с 2013 года. Сначала он отслужил срочную службу, а когда началась война, подписал контракт с Вооруженными силами. Сперва парень служил в 72-й бригаде, а в 2017 году перевелся в 24-й штурмовой батальон "Айдар". У погибшего остались родители и сестра (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Позиция была: это наша Родина и ее надо защищать, как бы ни было. Говорит, это мой долг перед Родиной. Единицы таких ребят были. Действительно смелых, честных, прямых", – рассказал друг погибшего Павел Черняхов.

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Похороны Тихона Курбатова

Похороны Тихона Курбатова

Facebook Григория Пригебы

В Северодонецке попрощались с юным командиром "Айдара"

В Северодонецке попрощались с юным командиром "Айдара"

Facebook Григория Пригебы

Героя провели в последний путь в родном Северодонецке

Героя провели в последний путь в родном Северодонецке

Facebook Григория Пригебы

Тихон Курбатов

Тихон Курбатов

Facebook Григория Пригебы

В свою очередь его побратим Николай Матвиевский добавил, что Тихон все время обещал родителям, что будет беречься.

"Но, знаете, что снайпер, это такая профессия военная: скрывается, выжидает долго-долго и в один момент он делает один выстрел. А сейчас, как немножко перемирие, пожалуй, мы немножко расхолодились с этим перемирием", – сказал защитник Украины.

Проводить в последний путь Тихона Курбатова собралось множество родных, близких, друзей и просто неравнодушных земляков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 25 августа погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов. Он скончался в результате обстрела вблизи оккупированной Горловки (Донецкая область).

  • 25 августа также погиб морской пехотинец ВСУ, 20-летний Виталий Собко, еще три воина ВСУ (из 24 и 72-й бригад) получили ранения.

  • Известный украинский врач, основатель проекта "Коллаборанты, которые бывают в Украине" Александр Чернов сообщил, что террористы "ДНР" обстреляли позиции ВСУ в ответ на потери в своих рядах. Он связал информацию об обстрелах с гибелью Курбатова.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Северодонецк
Тег
Вооруженные силы Украины
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
И зачем поперся земляков убивать?
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Еще одна необразованная свинья отправилась в ад.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Побратими iз небесной СKOТНИ, буду рады херою!!!
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