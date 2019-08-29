"Таких парней – единицы": на Донбассе попрощались с юным командиром "Айдара"

В Северодонецке Луганской области 28 августа похоронили 25-летнего командира взвода батальона ВСУ "Айдар" Тихона Курбатова.

Как сообщает "5 канал", в армии Герой служил с 2013 года. Сначала он отслужил срочную службу, а когда началась война, подписал контракт с Вооруженными силами. Сперва парень служил в 72-й бригаде, а в 2017 году перевелся в 24-й штурмовой батальон "Айдар". У погибшего остались родители и сестра (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Позиция была: это наша Родина и ее надо защищать, как бы ни было. Говорит, это мой долг перед Родиной. Единицы таких ребят были. Действительно смелых, честных, прямых", – рассказал друг погибшего Павел Черняхов.

Похороны Тихона Курбатова Facebook Григория Пригебы

В Северодонецке попрощались с юным командиром "Айдара" Facebook Григория Пригебы

Героя провели в последний путь в родном Северодонецке Facebook Григория Пригебы

Тихон Курбатов Facebook Григория Пригебы

В свою очередь его побратим Николай Матвиевский добавил, что Тихон все время обещал родителям, что будет беречься.

"Но, знаете, что снайпер, это такая профессия военная: скрывается, выжидает долго-долго и в один момент он делает один выстрел. А сейчас, как немножко перемирие, пожалуй, мы немножко расхолодились с этим перемирием", – сказал защитник Украины.

Проводить в последний путь Тихона Курбатова собралось множество родных, близких, друзей и просто неравнодушных земляков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 августа погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов. Он скончался в результате обстрела вблизи оккупированной Горловки (Донецкая область).

25 августа также погиб морской пехотинец ВСУ, 20-летний Виталий Собко, еще три воина ВСУ (из 24 и 72-й бригад) получили ранения.

Известный украинский врач, основатель проекта "Коллаборанты, которые бывают в Украине" Александр Чернов сообщил, что террористы "ДНР" обстреляли позиции ВСУ в ответ на потери в своих рядах. Он связал информацию об обстрелах с гибелью Курбатова.

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