"Таких парней – единицы": на Донбассе попрощались с юным командиром "Айдара"

В Северодонецке Луганской области 28 августа похоронили 25-летнего командира взвода батальона ВСУ "Айдар" Тихона Курбатова.
Как сообщает "5 канал", в армии Герой служил с 2013 года. Сначала он отслужил срочную службу, а когда началась война, подписал контракт с Вооруженными силами. Сперва парень служил в 72-й бригаде, а в 2017 году перевелся в 24-й штурмовой батальон "Айдар". У погибшего остались родители и сестра (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Позиция была: это наша Родина и ее надо защищать, как бы ни было. Говорит, это мой долг перед Родиной. Единицы таких ребят были. Действительно смелых, честных, прямых", – рассказал друг погибшего Павел Черняхов.
Похороны Тихона Курбатова
Facebook Григория Пригебы
В Северодонецке попрощались с юным командиром "Айдара"
Facebook Григория Пригебы
Героя провели в последний путь в родном Северодонецке
Facebook Григория Пригебы
Тихон Курбатов
Facebook Григория Пригебы
В свою очередь его побратим Николай Матвиевский добавил, что Тихон все время обещал родителям, что будет беречься.
"Но, знаете, что снайпер, это такая профессия военная: скрывается, выжидает долго-долго и в один момент он делает один выстрел. А сейчас, как немножко перемирие, пожалуй, мы немножко расхолодились с этим перемирием", – сказал защитник Украины.
Проводить в последний путь Тихона Курбатова собралось множество родных, близких, друзей и просто неравнодушных земляков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 августа погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов. Он скончался в результате обстрела вблизи оккупированной Горловки (Донецкая область).
25 августа также погиб морской пехотинец ВСУ, 20-летний Виталий Собко, еще три воина ВСУ (из 24 и 72-й бригад) получили ранения.
Известный украинский врач, основатель проекта "Коллаборанты, которые бывают в Украине" Александр Чернов сообщил, что террористы "ДНР" обстреляли позиции ВСУ в ответ на потери в своих рядах. Он связал информацию об обстрелах с гибелью Курбатова.
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