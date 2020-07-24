На Донбассе полностью прекратят стрелять: когда закончится война и что должна сделать Украина

В полночь 27 июля на Донбассе должен наступить режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Решение приняли на заседании Трехсторонней контактной группы между Украиной, Россией и ОБСЕ. В Офисе президента Владимира Зеленского договоренность назвали "прорывом". Мол, ее не было бы, если бы не эффективная работа украинской делегации при поддержке международных партнеров в Берлине и Париже.

Однако большинство украинских активистов, в том числе и переговорщиков по Донбассу, несмотря на позитивный посыл встречи, настроено скептически. Сколько времени просуществует очередной режим тишины и почему решение не стрелять зависит не от Украины – читайте в материале OBOZREVATEL.

О чем договорилась Украина

С 27 июля должен быть введен запрет на:

наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

на применение огня, включая снайперский;

размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях;

огонь в случае наступательных действий допускается только в случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм;

эти меры не могут быть полностью или частично нивелированы другими приказами, в том числе секретными.

В Офисе президента отметили, что режим прекращения огня в случае, если он будет придерживаться другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских договоренностей и открывает путь к проведению выборов на временно оккупированных территориях. А они возможны только после полной деэскалации, вывода иностранных военных подразделений и техники, а также восстановления нашего контроля над украиной-российской границей. Само решение там назвали "прорывом".

Как отметил в комментарии OBOZREVATEL представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин ("Слуга народа"), договоренность далась тяжело, но этот прорыв является следствием эффективной работы украинской делегации с нашими международными партнерами в Берлине и Париже, а также работы политических советников и глав МИД стран-участниц Нормандского формата и ОБСЕ.

"Почему мы считаем это прорывом? По сути, переговоры возобновились лишь в 2019 году. И, собственно, с 2016 года они находились в режиме стагнации. Мы вернулись к нашей принципиальной позиции, которую столько лет пытались нивелировать переговорщики от РФ – вопросы безопасности являются первоочередными! Режим соблюдения полного и всеобъемлющего прекращения огня, в случае, если он не будет сорван другой стороной, является базовой предпосылкой реализации Минских соглашений, и открывает путь к выполнению других положений "Минск". Не забывайте, что полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой политического урегулирования – проведения выборов", – напомнил он.

Однако Костин добавил, что причин доверять России после стольких лет войны действительно мало.

"Естественно, мы надеемся, что РФ и подконтрольные ей вооруженные формирования на территории ОРДЛО будут придерживаться всех определенных мероприятий. По крайней мере, РФ согласилась на это на заседании ТКГ. Однако, мы понимаем, что причин для доверия стране, которая уже седьмой год подряд оказывает вооруженную агрессию против нашей страны, совершившая попытку незаконной аннексии Крыма, посягнула на нашу территориальную целостность и суверенитет – мало. Мы делаем все, чтобы наши защитники и защитницы перестали гибнуть и надеемся, что на деле РФ тоже покажет готовность к деэскалации и, как следствие, выведет свои войска с территории Украины", – подчеркнул он.

Однако многие активисты, военные и даже сами переговорщики по Донбассу настроены скептически. Никто не верит, что российские оккупанты выполнят взятые на себя договоренности и не будут стрелять по украинским позициям на линии разграничения.

Война на Донбассе regnum

"Никаких надежд и иллюзий у меня по этому поводу нет. Тем более это уже даже не десятая такая договоренность. Россия не заинтересована в прекращении огня, поэтому ожидаю различные провокации по дискредитации украинских вооруженных сил. Оккупанты вернутся к тактике обстрелов мирного населения на оккупированной территории и с помощью российской пропаганды обвинять нас в нежелании выполнять это перемирие. Мы это все уже проходили и не раз. Чтобы далеко не ходить, давайте вспомним события прошлой недели, когда была договоренность забрать у боевиков тело нашего военного. Вот это показатель договоров с оккупантами. Расслабляться нет смысла", – заверил в комментарии OBOZREVATEL украинский военный обозреватель, координатор группы "Информационное Сопротивление" Юрий Карин.

В последнюю неделю на Донбассе в самом деле значительно активизировались обстрелы со стороны оккупированной территории. Нардеп и бывшая участница минских переговоров Ирина Геращенко отметила, что погибших даже больше, чем летом 2016-2018 годов. К тому же минским группам при новой власти ни разу и не удалось договориться даже о временном перемирии, в том числе так называемом праздничном – рождественском и пасхальном.

"РФ и контролируемые ею боевики ни разу режима тишины не соблюдали. Но на время перемирия количество обстрелов значительно снижалось. А это – сохраненные жизни наших военных. На моей памяти это где-то 17-я попытка установить режим тишины и каждый раз ее нарушали пророссийские боевики. Поэтому я не очень верю, что с 27 июля они проникнутся настоящим миром", – отметила она.

Когда закончится война на Донбассе

Одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского в прошлом году было окончание войны на Донбассе. Он даже считал, что для этого стоит просто прекратить стрелять. Неоднократно заявлял, что сможет договориться с российским коллегой Владимиром Путиным. Но несмотря на прошлогоднюю встречу с ним в Париже и многочисленные дипломатические контакты – ситуация до сих пор не сдвинулась с места.

Война продолжается, а украинские позиции на линии разграничения обстреливают каждые сутки. По мнению некоторых политиков, Зеленский в конце концов начинает понимать, куда попал и что закончить войну на Донбассе по одному желанию Украины мало. Все зависит от России, а точнее – как скоро Украина сможет принять и реализовать ее требования. Это особый статус оккупированного Донбасса, который должен быть закреплен в Конституции Украины, статус русского языка, как регионального, и амнистия боевиков. Ни одно из этих требований не является приемлемым для украинской стороны.

"В России есть адепты разных направлений возвращения Украины под влияние Кремля с помощью гибридной агрессии, но ни один из этих планов не устраивает нас. Одни хотят присоединить эти регионы к России, другие – впихнуть в состав Украины, но с особыми условиями. Если мы пойдем на уступки по определенным для агрессора вопросам – только тогда можно говорить о прекращении огня. А так пока Кремль все устраивает", – отметил Карин.

Бывший российский депутат Госдумы Илья Пономарев соглашается с тем, что война на Донбассе может продолжаться бесконечно.

"Если Украина пойдет на компромиссы, а это русский язык, особый статус и амнистия, и это будет приемлемо для обеих сторон, вопрос с Донбассом решить можно. Но теперь Кремль считает, что время работает на него, а не на Зеленского. У Зеленского падает рейтинг, усиливается оппозиция. Поэтому Путин занял позицию – или вы смягчаете позицию сами, или мы и без вас достигнем всего, чего хотим", –уточнил он.

Что о режиме тишины сказала Россия

Представитель России на переговорах Борис Грызлов вроде как одобрил договоренность о полном режиме тишины на Донбассе. Мол, "Л/ДНР" давно предлагали прекратить огонь, а украинская сторона не находила на это мужества.

Между тем за 22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-го калибра, вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие. Четверо украинских военнослужащих получили ранения.